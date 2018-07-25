美共和黨稅改2.0版框架公布 被批評「形式大於內容」

美國共和黨「稅改 2.0」看似呼之欲出，但分析人士擔心，這一逐漸被炒熱的概念僅僅淪為共和黨人在國會中期選舉之前的造勢工具。

去年參與撰寫稅改框架的眾議院籌款委員會共和黨籍主席 Kevin Brady，周二在該委員會內部發布了兩頁紙的「稅改 2.0」框架大綱，預計 8 月底之前獲得反饋並在委員會內部通過，9 月提交眾議院全院審議，將成為 11 月中期選舉之前的核心話題之一。

路透社指出，這版框架缺乏細節。深化稅改的內容包括：將針對個人和小企業的減稅政策永久化；創建一個新的全民儲蓄帳戶；修改退休金和大學儲蓄帳戶取現規則，允許家長為新生兒或新領養兒童的撫養費提前支取；為初創公司設置特殊的減稅政策等。

彭博社則發現，此前美國零售商和飯店不滿意去年稅改無法令他們立即核銷裝修成本，也曾有議員擔心女性賦權運動 #MeToo 內的受害者無法將法務開支抵扣聯邦稅項。原本觀察家都認為「稅改 2.0」會解決這些技術性問題，目前看來，至少中期選舉之後才有希望討論到這些話題。

Brady 周二對記者表示，新版稅改將分稱永久減稅、儲蓄方案和創新措施等三個議案分別遞交國會兩院投票。但眾議院籌款委員會的頭號民主黨議員 Richard Neal 指出，預計這些議案會卡在眾議院，因為參議院很可能無法投票通過。

去年稅改最終得以通過，是由於共和黨啟動了特殊的「協調」程序（reconciliation），在不需要參議院民主黨人的支持下發起表決，也導致針對個人和小企業的減稅規則從 2026 年起自動失效。分析指出，新版稅改至少需要 9 位民主黨議員支持，但他們不太可能支持第二輪共和黨減稅。

上文提到的 Neal 議員認為，啟動「稅改 2.0」是不誠實的舉動（insincere），共和黨人並沒有提議任何可行措施彌補個人永久減稅後的財政收入短缺。Brady 議員則預計，將個人與小企業的減稅永久化「大約」成本是 6000 億美元，遠小於第一輪稅改在未來十年新增的 1.5 兆美元赤字。

也有人認為，共和黨核心議員的這版「稅改 2.0」提綱避而不談對第一輪稅改的技術性修正，除了方便參與中期選舉的黨內議員趁 8 月回各選區拉票，也想避免強調現有共和黨稅改的問題。但「稅改 2.0」能否趕在中期選舉之前進行投票表決，尚未可知，眾議院共和黨籍議長瑞安表示會支持投票，參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 只說了會考慮，但沒有承諾投票事宜。

美國總統川普在 6 月 29 日談論了第二輪減稅的計劃，希望進一步稅改，預計 10 月或更早公布第二次稅改方案，考慮將企業稅從 21% 降至 20%。當時的共和黨議員們表示，希望在 12 月提出一項旨在面向家庭和個人的永久減稅方案。

由此可知，周二提出的框架文件沒有提出企業稅進一步降低的事項，也比預期更早地推出了個人永久化減稅的計劃，有意趕在 11 月中期選舉之前很久就開啟討論。

農業大州密歇根的共和黨眾議員 Mike Bishop 表示，不少選民都批評去年 12 月簽署入法的稅改，對企業永久大幅減稅，但對個人卻是臨時減稅，懷疑有很多政治利益被牽扯。民主黨一直反對減稅，認為對富人讓步太多。這版最新框架不僅期望彌合分歧，也強調對初創公司的創新激勵。