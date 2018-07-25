貿易戰「火燒票倉」 川普狂砸120億美元緊急援助美國農民

眼看着自己發起的全球貿易戰禍及「自家後院」，讓農業主產區這種關鍵票倉民怨沸騰，川普坐不住了。周二，美國農業部宣布了緊急馳援農民 120 億美元救助金的計劃。

根據美國農業部的聲明，川普政府計劃向農產品關稅大戰中受到嚴重衝擊的農業產區發放援金，以此緩解緊張的國內形勢。

《華盛頓郵報》評論稱，這是美國與其他國家緊張加劇不會在近期終止的最新信號。

為何緊急推出農業援助計劃？

由於川普執意對幾大貿易夥伴國課徵高額農產品關稅，引發對方施以以牙還牙的報復手段，價值數十億美元的美國農產品因此遭殃，引發美國農業界叫苦不迭，批評如潮。

CNBC 評論稱，此次貿易大戰中，美國的大豆、豬肉、牛肉是受災最嚴重的商品，觸動了相關主產區農民們的利益和底線。而這些地區恰恰是 2016 年將川普送上總統寶座的關鍵選票來源地。

這對於正忙着備戰 11 月中期選舉的川普及其共和黨來說，顯然不是好事。因此他們才拿出了上述援助計劃。

根據美國農業部部長 Sonny Perdue 的聲明，這筆巨額援金將由農業部所監管的一系列項目共同出資，將直接給大豆等農產品種植者發放，還將對分銷商提供資金援助，還包括政府直接出手購買農產品。

各界反應

對於川普的緊急援助計劃，一些農業組織並不滿意。

CNBC 報導稱，美國大豆協會發布回應聲明稱：「雖然政府承認關稅導致出口銳減、價格下跌這一點讓大豆種植者非常讚賞，但他們拿出的救援計劃只能提供短期的幫助。」

大豆協會重申政府應該制定有關農產品貿易的長期戰略，以緩解大豆產量過剩和價格下跌，他們建議取消不利於農產品的關稅措施。

此外，彭博社報導稱，這項 120 億美元的農業救助計劃遭到了國會共和黨人的強烈譴責，因為這並沒有解決問題，最根本的是白宮的貿易政策。

來自農業主產區的國會議員們也在給川普政府施加壓力，希望迫使白宮放棄徵收關稅。

「我所表達的觀點是農民們的想法。他們想要的是貿易，而不是援助。真的就是這麼簡單。」來自威斯康星的共和黨參議員 Ron Johnson 說。

奧克拉荷馬州共和黨參議員 James Lankford 稱這項計劃「走錯了方向」。

然而，川普絲毫沒有妥協的意思。他周二還在農產品主產區堪薩斯城的一場公開演講中稱：「農民將是最大的受益者。注意看，我們正在打開市場，你們看看會發生什麼，只需要一點點耐心就好。」

道理很簡單：這項提供農業援助資金的計劃不需要國會批准。

上述農業救援計劃公布之後，美國拖拉機製造商 Deere & Company 股價應聲漲超 3%。

受政府農業援助計劃及空頭回補的提振，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 大豆期貨當日跳漲，主力合約 1808 漲 10-1/4 美分，報每蒲式耳 8.58 美元。該品種上周一度跌至近十年最低水平。