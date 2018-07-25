軍民融合主題展將舉行 產業步入雙向發展期

據媒體報道，"2018第三屆中國(深圳)軍民融合協同創新主題展"將於26日舉行。展出涵蓋了航空航天、新材料、通信、裝備及後勤和信息及軟件係統5大類，其中引人關註的航空航天涉及無人機、無人艇、訓練培訓飛機、飛行控製係統以及潛水器等;新材料展示領域則有軍民兩用材料、金屬材料、高分子、隱身材料、石墨烯、液體防彈材料以及復合材料等。

廣發證券認為，軍民融合可加速我軍信息化建設，同時產生更強的經濟效益。我國當前處於軍民融合雙向發展期，隨著軍民融合進程的不斷推進，"軍轉民"領域重點關註大飛機、船舶動力、商業航天板塊的軍工集團下屬上市公司。"民參軍"領域關註船舶動力、碳纖維材料、機載檢測設備板塊的優質公司。中國動力(600482-CN)是國内實力最強、產品線最完整的船舶電力推進裝置供應商;中航電測(300114-CN) 是智能測控領域軍民融合型高新技術企業;光威復材(300699-CN)是中國碳纖維行業領軍企業。

來源： 證券時報e公司

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