【異動股】生物製藥板塊低開高走 華蘭生物(002007-CN)大漲超8%

今日早盤，生物製品板塊大幅低開後，一路走高，表現搶眼，截止發稿，華蘭生物(002007-CN)漲8.11%報35.05元，普洛藥業(000739-CN)漲6.62%報7.89元，衛光生物(002880-CN)漲4.63%報51.95元，長春高新(000661-CN)、我武生物(300357-CN)、博雅生物(300294-CN)漲逾3%，正海生物(300653-CN)、天壇生物(600161-CN)等個股均紛紛上漲翻紅。

隨著長生生物疫苗事件的爆出，近兩天數十家公司陸續通過互動平台或直接發出公告澄清，表示公司業務與疫苗或長生生物無關。這些澄清内容主要分為三類：一類是撇清業務與長生生物相關;第二類是表示自身業務與疫苗無關;第叁類則是疫苗相關企業表示自身業務符合相關規範。

財通證券指出，隨著市場從防禦轉向進攻，醫藥行業也將跟隨上漲，但可能不再是領漲的主力。塬因有四：第一，從交易角度來看，基金在二季度大幅加倉醫藥，全市場醫藥配置比重達到了13.79%，處於歷史上相對較高的點位，倉位繼續向上空間有限;第二，從基本面上，進口創新藥預計開始大量醫保談判，對國内市場衝擊的心理預期在加大;第叁，從估值角度來說，核心一線醫藥公司的估值處於高位，至少要按照2019年估值，估值切換目前很難一蹴而就;第四，疫苗行業受事件衝擊，負面情緒衝擊，藥品安全再上風口，或出現情緒上的蝴蝶效應。

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