增長5.3%？這家投行對美國第二季GDP預測亮瞎了

本周五，美國即將發布 2018 年第第二季 GDP 數據，而許多大投行也給出了自己的預測，許多都預計增幅將達到 4% 以上，彭博社的經濟學家平均預測值是 4.3%。而其中，有一家投行的預測值尤其「出眾」。

巴克萊銀行周末將自己對第第二季美國 GDP 的預測值上調至 5.0%，理由是上個周期的財政刺激措施起到效果。但巴克萊經濟學家在報告中表示，最終的數據可能會更高:

總的來說，本周出爐的經濟數據非常強勁，將我們對第第二季 GDP 的預估推高了 0.3 個百分點，至 5.3%。

巴克萊在報告中提到，第第二季國內經濟活動勢頭強勁，6 月零售銷售增長了 0.5%，雖然在核心水平上低於預期，但非核心類別的強勁表現以及對 5 月數據的大幅上修，抵消了以上的影響。加上 6 月份工業生產出現強勁反彈，使其將 PCE 跟蹤估值推高，最終累計使 GDP 預測數據增加到 5.3%。

5.3% 的 GDP 增幅預測值，對於大多數分析師來說都算是一個樣本極值。顯然有些投行對第二季之後，美國 GDP 高增長的可持續性提出了質疑。高盛預計，在未來 24 個月內，美國 GDP 數據將降至 2% 以下。

摩根士丹利則在周日的報告中指出，大量不同尋常的一次性因素似乎提振了第二季的 GDP，其中許多因素與不斷升級的貿易擔憂直接相關。

摩根士丹利提及，由於擔憂貿易情況惡化而導致生產資料變昂貴，導致了第二季出口激增，庫存也增加了，這是企業和國家加緊確保供應的做法。如果這些趨勢是一次性的調整，那麼第二季的 GDP 數據可能是一段時間內最好的了。

至於為什麼貿易戰會短暫地刺激 GDP 後急劇下降，摩根史丹利解釋道：

出口激增可能會占到 GDP 值 4.7% 中的 1.5 個百分點。第二季庫存預計將增加 380 億美元，而前兩個季度的增幅為 100 億美元。更有趣的是，這些庫存正在積累的領域與貿易是重疊的，包括電氣產品、機械設備、機動車和零部件等。

摩根士丹利預計，凈貿易和庫存總計將貢獻其預測的美國 GDP 增幅 4.7% 中的 2.2 個百分點，為去年第四季以來的最高貢獻，但該行擔心這兩項對 GDP 的貢獻都不可持續。

以 2011 年第四季美國 GDP 增長 4.6% 為例，在接下來的五個季度中平均至增長了 1.6%。