谷歌母公司Alphabet——網路時代的波克夏海瑟威

谷歌母公司 Alphabet 剛剛公布的財報顯示，第二季公司投資收益獲得 10.6 億美元。

無論是投資者還是分析師都覺得 Alphabet 的投資獲利越來越像投資集團波克夏海瑟威的成功之路。

Google 改變公司架構前，CEO 拉里. 佩奇就表現出將投資納入公司戰略的想法。2014 年佩奇接受英國《金融時報》採訪時就表示，如果要找出一個有能帶領未來 Google 走向成功的特質的人，那個人一定是巴菲特。

投資版圖：內外兼修

Google 在 2015 年完成重組，在 Alphabet 旗下的傘型管理結構下，原來 Google 的業務版圖大致涉及搜尋、廣告、YouTube、地圖、雲端運算、安卓、Chrome、Google Play、行動端 Apps 和硬體幾大主線。

Google 的網路業務是集團的核心收入來源，Google 也一直從事網路相關投資。

Alphabet 另一塊收入來源就是投資基金，包括了三大投資主體：

其一是 Google Ventures，我們熟知的 GV，是 Alphabet 投資領域最豐富的一支基金。投資領域從交通出行、消費、房產、農業到區塊鏈幾乎各行業都有覆蓋。

二是旗下基金 Capital G，與 Google Ventures 不同的是，Capital G 以投資中後期項目為主，包括 Airbnb、Glassdoor、Snapchat 等。2018 年 6 月剛剛與 Google Venture 一起以 5.5 億美元投資了京東商城。

另外還有 Gradient Ventures，去年 7 月剛成立，專注於人工智慧風險投資。Gradient Ventures 總經理去年表示，Anna Patterson 每年將參與 10 筆至 15 筆投資，通常會投入 100 萬美元至 800 萬美元。目前這隻風投基金已經參與了 Aurima、Cape、Cogniac 和 Dyndrite 等項目。

從投資基金的構成來看，這些投資致力於核心業務之外的領域，而且伴隨著很多初創企業的風險投資。用網路的眼光看，這些投資未來可能與 Google 相輔相成。

據公司資訊網站 Crunchbase 顯示，去年 Alphabet 完成了 103 比投資交易，成為投資最活躍的公司。

不容錯過

據 CNBC，分析師 Andy Hargreaves 周一在致客戶信中指出，谷歌在影音廣告、硬體、雲服務、自動駕駛車和醫療市場都有一定市佔率和用戶。

假以時日，我們相信這些領域都能發展成很大的業務，帶動公司利潤全面增長，超過目前市場預期。

就連巴菲特也坦言谷歌是自己錯過的好投資之一。5 月巴菲特在公司 2018 年股東大會上表示，當他覺得谷歌未來價格將大漲後並沒有及時下結論，現在看來，這在當時是一個錯誤。