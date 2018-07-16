貿易戰加劇危及美國經濟 貝萊德CEO：股市恐受創

根據《彭博社》報導，資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 表示，美中貿易戰情勢加劇，恐使美國經濟成長趨緩、股市受創。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，將再「加碼」，對總值近 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

美國政府上週宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，導致貿易戰緊張情勢升溫。

美國貿易代表署 (USTR) 於聲明中指出，另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，預計於徵求公眾意見程序結束後生效。

不過，貿易戰利空似有鈍化跡象，上週五美股收高，道瓊指數收漲 94.52 點 (0.38%)，至 25019.41 點；那斯達克指數收漲 2.06 點 (0.03%)，至 7825.98 點；標普 500 指數收漲 3.02 點 (0.11%)，至 2801.31 點。

但 Fink 強調，若美國真的執行上述措施，恐使 2019 年國內生產毛額總值，下滑 10% 至 15%，導致經濟成長趨緩、股市受創。

Fink 認為，「市場很難消化貿易情勢帶來的變化」。

Fink 也說，儘管近期美股表現不差，但貿易戰已讓部分投資人決定「暫停」(投資)。

貝萊德第 2 季每股純益 6.66 美元，優於分析師預期的 6.55 美元，營收年增約 11%。