樂觀看美國經濟 美財長：第2季GDP數字「會很大」

雖然貿易戰疑慮未除，持續影響全球金融市場；不過，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 對美國經濟表現，仍抱持樂觀態度，並預估第 2 季國內生產毛額 (GDP) 數字「會很大」。

聯準會 (Fed) 亞特蘭大分行最新預測稱，美國第 2 季 GDP 將上看 4.7%；對此，梅努欽指出，他不知能否達到 4.7%，但減稅政策上路迄今，已滿 6 個月，「我們預計第 2 季的 GDP 數字會很大」。

根據 CNBC 報導，梅努欽樂觀看待經濟前景，他說，「1 年前，當我們說 GDP 要達到 3% 的時候，還被當成笑話。」

川普政府宣稱，美國經濟成長率 5 年內維持在 3%，應無問題；然而，國際貨幣基金 (IMF) 報告卻預期，減稅利多效應，將於明、後年逐步消退，屆時美國 GDP 恐腰斬。

但梅努欽始終認為，美國 GDP 可維持在 3%，甚至更高。

梅努欽 5 月接受媒體採訪時便表示，他敢打賭，今年稍晚，美國 GDP 至少有 3% 的成長，「我們正朝 3% 以上的成長方向努力」。

梅努欽當時也強調，美國經濟持續好轉，這點反映在股市表現上，「我非常看好美股」。

美國首季 GDP 為 2.3%，雖不如 2017 年第 4 季的 2.9%，但優於經濟學家預估的 2.0%。