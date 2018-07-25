對沖基金大佬Dan Loeb：貿易風險暫時不是事兒 聯準會才是大風險

「如果聯準會鐵了心要激進升息，來『殺死病人』，那病患目前的健康狀況根本不重要。」

華爾街著名的激進投資者 Dan Loeb 對目前的貿易戰並不擔心，但他憂慮聯準會會手刃牛市。在周一發布的致投資者信中，Dan Loeb 提到，聯準會是最需要關注的風險因素，如果目前的緊縮政策持續下去，經濟衰退幾乎不可避免。

相反地，目前貿易領域的針尖對麥芒，在 Dan Loeb 看來無需擔憂，除非演變成為一場失控的貿易戰。

2017 年，Dan Loeb 管理的對沖基金 Third Point 獲得了 18.1% 的回報，遠遠超出同行 6.1% 的平均水平。

截止 2018 年上半年，Third Point 管理 177 億美元資金。第二季 1.5% 的收益，令該基金上半年實現了盈利，但收益只有 0.8%，跑輸標普 500 指數的上漲 2.6%，Dan Loeb 稱，持倉量較大的一些多倉的盈利沒有反映出來，包括 Baxter 和奈飛。二者上半年分別上漲 14% 和 104%。

對於目前的投資環境，Dan Loeb 認為，財政刺激下支出擴大，美國經濟仍將維持高增長。但他認為，全球範圍內的經濟增長不會比 2017 年更為強勢，而且很可能基本集中在美國。

對於本輪經濟周期末期的狀況，Dan Loeb 提到，公司狀況良好，本輪周期延續的時間比許多人認為還要更長，尤其是在美國範圍內。

「美股 16 倍的遠期本益比並不貴」，Dan Loeb 認為，明年經濟衰退的風險仍然較低。如果沒有重大風險出現，美股還會溫和走高。

風險方面，Dan Loeb 提到，目前的市場環境比一年前要更加脆弱，而最重要的考量在於聯準會。其指，如果聯準會維持目前的緊縮步伐，到 2019 年底，聯準會會升息 3%，算上縮表的影響甚至相當於 4%。

「這種程度的緊縮幾乎每次都會導致衰退」。在 Dan Loeb 看來，聯準會深知「走鋼絲」的風險，但失足的可能也並非沒有。

Dan Loeb 不甚擔心目前關稅政策帶來的經濟影響，但提示，「失控的戰爭」會給市場帶來謹慎和恐慌情緒。

進一步分析貿易戰的影響，Dan Loeb 提到，貿易戰對標普 500 公司盈利模式的衝擊要更為重要——也更為不明了。

大幅抬升勞動力成本的貿易戰，甚至破壞了目前的供應鏈系統，有可能會顯著降低企業的盈利能力。

具體到投資策略，Dan Loeb 依然支持配置成長股。他認為，相比股市的歷史水平（尤其是本世紀初的科網泡沫時期），成長股的本益比還不是很高。

我們與投資者討論了一種情景，即增速驚人的股票再持續兩至三年的增長後，才擁有可靠的穩定估值。我們很高興能長期持有這些股票，獲得更多的收益，消化它們不可避免的波動性，尤其是在現在這種周期尾聲。

他還證實，自己正在做多 Paypal，認為其在 18 個月內升至 125 美元。Paypal 周一收漲 2% 至 89.24 美元。