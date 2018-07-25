發改委：中國價格總水平保持平穩 下半年將延續在溫和區間運行

上半年中國物價保持平穩運行，上下游價格走勢趨於協調。1—6 月份，居民消費價格指數（CPI）年增率上漲 2.0%，漲幅比去年同期擴大 0.6 個百分點。從結構看，國際油價階段性大幅上漲，推高國內交通燃料等價格，是影響 CPI 上行的主要因素；豬肉價格周期性大幅走低疊加其他食品價格季節性回落，則影響 CPI 走弱。1—6 月份，工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率上漲 3.9%，漲幅比去年同期大幅回落 2.7 個百分點，PPI 與 CPI 漲幅之差比去年同期縮小 3.3 個百分點。從結構看，鋼鐵、煤炭、有色金屬等主要工業品生產和供給相對平穩，價格在合理區間波動、總體穩中偏弱，是 PPI 趨穩的主要原因。上半年，上游價格趨於平穩、上下游價格走勢趨於協調，反映出重點領域供給側結構性改革成效不斷鞏固，新的市場供求動態平衡機制正在形成，上下游產業發展景氣同步性明顯提升，價格傳導更為順暢。

展望下半年，物價將延續在溫和區間運行。重要商品供應充足，市場預期平穩，物價總水平將延續在溫和區間運行，從而為高質量發展營造相對寬鬆的物價環境。從高頻數據來看，豬肉價格雖然已在築底區間但年內回升幅度有限，食品類價格將總體穩中偏弱；預計下半年國際油價延續震盪態勢，如果不發生嚴重的地緣衝突造成供給中斷的話，波動中樞應該維持在 65—75 美元 / 桶，對國內物價的影響基本可控；在生產保持平穩、需求難有明顯擴張的情況下，金屬、煤炭等其他工業品價格有望在合理區間運行。綜合考慮這些因素，加之翹尾影響減弱，預計下半年 CPI、PPI 漲幅會不同程度回落，全年 CPI 漲幅 1.8% 左右，PPI 漲幅 3.5% 左右，在政府年度預期調控目標之內。

近期價格運行中出現了一些新變化，需要持續跟蹤關注。主要是中美貿易摩擦。7 月 6 日，美國開始對 340 億美元我國出口產品加征 25% 關稅，我國隨即採取對等反制措施。從近一周多的情況看，大宗商品價格總體穩中有降，民生商品價格正常波動，市場秩序規範、預期穩定，中美貿易摩擦對國內物價的影響較小。目前，川普政府已再次拋出了 2000 億美元清單，初步估算，這對美國物價的影響將大於對我國的影響。一方面，2000 億美元中的部分商品，需求價格彈性較小。美國加征關稅對這部分商品出口影響不大，出口價格抬升最終將由美國消費者買單。另一方面，清單中涉及部分輕工業品，這類商品需求價格彈性較大。如美國加征關稅生效，可能導致這類商品轉口他國或出口轉內銷，從而增加國內供給，可能形成價格下行壓力。

下一步關鍵還在於苦練內功，多措並舉擴大內需，增強自身經濟發展的韌性。我國經濟社會發展的主要矛盾已經發生變化，經濟發展轉向高質量，相應的汽車、家電、消費電子等產業也加速向高端化升級。從數據上看，下半年高端化智能化綠色化機械和家電市場的增速將繼續領先整體市場，有望進一步發揮推動居民家庭消費升級的作用。這是擴大內需方面更為積極的結構性變化，表明新動能正在引領新消費，更多基於內需擴大的新的良性循環正在形成，從根本上有助於穩定物價總水平。下半年物價總水平延續平穩運行，將為貨幣政策預調微調留出空間，這有利於市場流動性及利率水平保持適度合理的狀態，有利於更多激發實體經濟和實體企業內生活力，夯實進一步擴大內需的後勁，保持經濟穩中向好的態勢。