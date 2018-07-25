陌陌被做空股價大跌 京東拿下保險牌照

• 搜房將於周三盤前公布二季報

熱點新聞

• 陌陌盤中大跌逾 9%，機構稱其存虛報財報等問題

陌陌周二盤中股價大跌，最大跌幅達到 9.21%，日前，做空機構 Spruce Point 資本管理公司發布報告稱，陌陌公司存在自我交易和虛報財務報告的問題，預計其股價將面臨至少 30%-50% 的縮水風險。

• 京東拿下保險牌照，正式入股安聯財險躋身「二股東」

7 月 24 日，據銀保監會官網，批准安聯財產保險 (中國) 有限公司註冊資本從 8.05 億元增至 16.1 億元。其中，北京京東叄佰陸拾度電子商務有限公司認購新增註冊資本中的 4.83 億元，增資後持股達 30%。

• 餓了麼欲砸 30 億提至 50% 市場市佔率

7 月 24 日，餓了麼即將在未來一個季度每月花費 1.47 億美元用於用戶補貼及市場營銷，試圖將餓了麼的市場市佔率提升至 50% 以上。據此計算，餓了麼將在第三季花費超過 30 億元投入市場營銷及補貼活動。

• 亞馬遜將全食超市送貨服務擴大至紐約市和佛州

亞馬遜周二表示，已將旗下 Whole Foods Market 業務的送貨服務範圍擴大至紐約市和佛羅里達州的三個大城市。目前，亞馬遜提供該服務的城市數量現已達到 24 個。

• 阿里、小米等 15 家企業拿到了虛擬營運商牌照

工信部網站 7 月 23 日發布消息，稱已於近日向與中國聯通首批簽約的 15 家企業發放了經營許可證，批准其經營行動通信轉售業務。首批獲準的企業，既有迪信通、樂語這樣的老牌手機賣場，京東、蘇寧這樣的電商平台，也有小米這樣的手機廠商。

• 中國鐵塔最高發售價為每股 H 股 1.58 港元

中國鐵塔今早在港交所披露的上市文件顯示，公司全球發售的發售股份數目為 431.15 億股 H 股 (視乎超額配股權行權與否而定)，香港發售股份數 21.56 億股 H 股 (可予調整)。最高發售價每股 H 股 1.58 港元，代碼 0788。基石投資者包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana、淘寶中國、中油資本、中國工商銀行理財、國機集團、上汽集團等。

投研觀點

• 解構拼多多：從獲客、留存、變現三個要素說起

格隆匯專欄作者做夢工程師認為，拼多多的未來在於流量能否繼續擴張、變現提升、順利轉型而不被反殺。前兩點核心是用戶增長和盈利模式，通過分析得出的結論是：商品形態和產品形態決定了 GMV 依然會快速增長，但僅是線性而非指數增長。不被反殺指向的是競爭格局，拼多多是騰訊電商業務的打手，專門對抗阿里，給流量給錢。

拼多多的壯大有自身存在的群眾基礎，對於三四五線小城市和鄉村的大媽，拼多多更像是消費升級的產物而不是消費降級。這些大媽以前是根本不知道廚房紙和毛球修剪器這種東西的，現在她們在通過拼多多買到這些從沒用過的商品，提升生活質量，這也是消費升級。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：