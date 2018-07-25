圖解新東方年報：營收略超預期但利潤率微降

7 月 24 日周二，新東方發布 2018 財年第四季業績及全年業績。

新東方四季報顯示，該季度營收 7.01 億美元，年增率增長 44.1%。新東方指出，業績增長主要是受到 K-12 課程輔導業務增長的帶動。最新披露的數據高於此前新東方發布的第四季營收指引 6.614 到 6.809 億美元之間，和預計凈營收變動幅度區間 36% 至 40%。同時，新東方公布 2019 財年第一季營收指引在 8.299 至 8.5 億美元之間。

數據來源：公司公告，見智整理

報告期內，新東方營業利潤為 5658.5 萬美元，年增率增長 9.2%。GAAP 準則下，新東方第四季凈利潤為 6510 美元，年增率增長 17.4%；EPS 和攤薄後 EPS 均為 0.41 美元。

非 GAAP 準則下，新東方報告期內凈利潤為 8730 萬美元，年增率增長 35.6%；該條件下 EPS 和攤薄後 EPS 均為 0.55 美元。

數據來源：公司公告，見智整理

從成本角度來看，第四季，新東方的營業成本及費用為 6.44 億美元。其中，營收成本為 2.995 億美元，年增率增長 50.3%；銷售和推廣費用為 1.01 億美元，年增率增長 52.4%；管理費用為 2.44 億美元，占營業成本及費用的 44.4%。

從 2018 財年全年（截至 2018 年 5 月 31 日）的財務數據來看，公司全年營收 24.47 億美元，年增率增長 36%；全年接受課程及考試培訓的學生達 632.95 萬人次，年增率增長 30.3%；全年營業利潤率為 10.7%，低於前一財年的 14.6%；非 GAAP 條件下的營業利潤率為 13.1%，低於前一財年的 15.7%。

2018 財年全年凈利潤為 2.96 億美元，年增率增長 7.9%；全年 EPS 和攤薄 EPS 均為 1.87 美元；非 GAAP 條件下，新東方全年凈利潤為 3.54 億美元，年增率增長 20%；EPS 和攤薄 EPS 分別為 2.24 美元和 2.23 美元。

財報顯示，新東方 K12 業務全年收入增長約 46%，貢獻總收入約 59%。全年凈收入年增率增長約 36%，學生報名人數年增率增長約 30.3%。其中，優能中學取得年增率約 44% 的收入增長，泡泡少兒教育收入年增率增長約 51%。

「今年，我們在提高學生留存率方面取得了長足有效的提升，這也體現了學生及家長對我們教學品質的肯定。」俞敏洪表示依然看好整體教育市場前景，相信新東方將充分把握機遇，獲得長遠的市場市佔率增長。

新東方首席執行官周成剛表示，今年新東方持續推行「優化市場」戰略，在具有強大增長勢頭的城市保證營運效率的同時進一步拓展業務，通過線上線下標準化互動教學系統的使用，進一步抓住巨大的市場機會。

新東方首席財務官楊志輝還表示，其 2019 財年的目標是在現有城市增加約 20-25％的新教學設施，主要是 K-12 課外輔導業務。此外，還會將業務繼續擴展到偏遠地區，推出純粹的在線 K-12 課後輔導。

申萬：新東方受益於教學點擴張加速

6 月時，申萬宏源分析師 Daniel Huang 在今年 6 月曾指出，受益於教學點擴張的加速，未來幾個季度新東方入學人數將實現強勁增長。Huang 也將 2018 年財年的攤薄每股盈利預測從 1.81 美元提高至 1.90 美元（年增率增長 7.8%）；2019 財年的攤薄每股盈利預測從 2.40 美元上調至 2.46 美元（年增率增長 29.9%）。

從具體業務上來看，申萬認為，新東方的擴張加速將使其 K-12 課程輔導業務在 2018 財年享有更高增長。據公司指引來看，學習中心的數量將在 30% 財年年增率增長 30%，在 2019 財年年增率增長約 25%。

申萬對新東方維持買入評級。

中金：暑期促銷效果喜憂參半 線上業務進展緩慢

儘管多數券商對新東方持較為樂觀的態度，但也有券商指出，新東方存在潛在的風險。

中金公司分析員吳越認為，從今年新東方的暑期促銷效果、線上業務進展以及管理層架構等角度來看，新東方面臨一定壓力，由此維持新東方中性評級。

吳越指出：

暑期促銷效果喜憂參半；受益於新東方的品牌知名度，低線城市暑期報名強勁，而一線城市相對較弱。2018 年夏季，新東方在超過 50 個城市開展了暑期促銷，而去年進行促銷的城市數大概為 40 個，新增的城市全部為低線城市。對於北京等一線城市，新東方今年更關心學生留存的提升。2018 年暑期促銷學生報名人次約為 60-70 萬人，預估相比 2017 年的約 50 萬人增長約 20-30%。

線上業務進展仍然緩慢。「東方優播」（新東方針對低線城市推出的線上平台）保持快速發展，但公司的互動小班模式需要大量的教師資源，未來發展到一定規模後可能面臨增長瓶頸。新東方在線業務發展仍然相對滯後，教學內容研發以及內部系統開發進展緩慢，或桎梏公司長期發展。

管理層架構調整以及績效考評制度調整效果仍有待觀察。公司近期內部精力組織架構調整（吳強、周成剛人事調整以及其他一些校長的調任）。同時，為了緩解利潤率壓力，公司還對 KPI 考評制度進行了調整，新的 KPI 部分校長薪酬降低。這些調整措施的效果還有待觀察。