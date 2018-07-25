李克強會見日本眾議長：中國將繼續擴大開放

國務院總理李克強 7 月 24 日下午在中南海紫光閣會見日本眾議長大島理森。

李克強表示，中日關係保持健康穩定不僅有利於兩國和兩國人民，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與繁榮。今年適逢中日和平友好條約締結 40 周年。希望雙方按照中日之間四個政治文件的原則和精神，以史為鑑，面向未來，落實好業已達成的各項共識，推動兩國關係持續沿着正常軌道向前發展。

李克強指出，在當前貿易保護主義、逆全球化思潮抬頭的背景下，中日作為世界主要經濟體和自由貿易的受益者，應當共同維護多邊主義、以規則為基礎的國際秩序和自由貿易體制。中國將繼續擴大開放，進一步放寬市場准入，歡迎包括日本在內的各國企業擴大對華合作。

李克強強調，中方願同日方加強創新對話合作，共同推進創新發展。積極開展第三方市場合作，實現互利共贏。希望雙方繼續用好議會交流平台，加強立法機構交往，增進理解，深化互信，夯實兩國關係發展的民意基礎。

大島理森表示，李克強總理不久前成功訪問日本，同安倍晉三首相舉行成果豐碩的會談，推動日中關係重回正常發展軌道。日方願本着日中四個政治文件原則，根據以史為鑑、面向未來的精神推進兩國關係發展。雙方有責任將這一精神傳承給下一代。日方願同中方加強立法機構等各領域交流，共同推動兩國關係穩定發展。