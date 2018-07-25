Facebook成立中國獨資公司？

Facebook 進軍中國市場又邁出重要一步。

工商登記資訊顯示，Facebook 今年 7 月 18 日在杭州成立了一家全資子公司，名為「臉書科技 (杭州) 有限公司」，註冊資本為 3000 萬美元，法定人代表為張京梅。

據企查查資訊顯示，臉書科技 (杭州) 有限公司由 Facebook Hong Kong Limited 100% 控股。張京梅擔任公司經理，公司董事長為 Damian Yeo Guan Yao。

張京梅在領英上的簡歷顯示，她於去年 2 月加入 Facebook，擔任業務發展主管；此前她曾任職於弘毅資本，擔任兩年半的 PE 管理職位，在之前一年她曾擔任 PPTV 副總裁。在加入 PPTV 前，張京梅曾擔任聯想全球營運總監超過 14 年。

Facebook 一直有意進入中國市場。早在 2007 年，Facebook 就註冊了 facebook.cn 域名。去年 12 月，Facebook 在中國低調發布了一款名為《彩色氣球》的 App，雖然該應用沒有使用 Facebook 的名字，但其開發者有格科技（Ugetech）公司的執行董事兼經理正是張京梅。工商資料顯示，有格科技去年 3 月 17 日註冊在北京，註冊資本 100 萬人民幣，法定代表人也是張京梅，註冊的地址是位於北京朝陽區 SOHO 附近的一處大樓。

Facebook 創始人扎克伯格對中國興趣濃厚，經過多年自學，他現在已能講出較為流利的漢語。近日，扎克伯格在接受 Recode 採訪時再次談到進軍中國市場一事，他表示，「從長時間來看，很難說我們持續將整個世界聚攏在一起，而將（中國）這個最大的市場保留在外。」