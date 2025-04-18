馬來西亞首季經濟成長放緩 3月份對美國出口暴增

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-18 16:20

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數據顯示，馬來西亞 2025 年第一季經濟成長 4.4%，較去年同期有所增長，且 3 月份對美國的出口額大幅飆升。然而，當局警告稱，美國的關稅政策正在為經濟前景帶來不確定性。

官方初步的 GDP 估計顯示，經濟成長較 2024 年第四季的 5% 有所放緩。統計部門表示，國內活動和需求是支撐經濟成長的主要動力。

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首席統計師 Mohd Uzir Mahidin 指出，儘管全球經濟逆風持續，但由於零售和批發貿易強勁、就業市場良好以及主要出口產品需求增加，馬來西亞的 GDP 成長仍保持穩健，這些因素有助於緩衝全球挑戰對經濟的影響。

數據還顯示，3 月份馬來西亞的出口額較去年同期意外強勁增長 6.8%，其中對美國的出口額更是飆升 50.8%，達到創紀錄的 226.6 億令吉 (約 51.4 億美元)。

然而，前景並非全然樂觀。美國總統川普在 4 月初宣布了一系列全球進口關稅，其中大部分已延遲至 7 月生效。馬來西亞正面臨 24% 的關稅，並計畫下週派遣代表團前往美國與官員進行會談。

儘管面臨全球貿易戰的挑戰，馬來西亞貿易部表示，中央銀行仍維持今年 GDP 成長 4.5% 至 5.5% 的預測，並預計出口成長為 5.2%。然而，貿易部也警告稱：「展望未來，有鑑於全球需求的不確定性，有必要保持謹慎，這可能會抑制投資和國內需求。」馬來西亞作為一個小型開放的貿易國家，不可避免地會受到全球貿易格局中外部不確定性的影響。