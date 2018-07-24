499之亂 華碩台灣手機大賣 4月至今增逾三成 今年全區拼逾50萬支

中華電信 499 之亂，造成國內手機市場空機銷售爆量！華碩聯合科技行動通訊業務副總黃立中指出，華碩台灣 ZenFone 5 系列智慧型手機從 4 月至今，至少成長 30%，每天銷售都很熱，其中，ZenFone 5 與 ZenFone 5z 累計銷量破 10 萬支。因此，市場評估，在週二 (24 日)ZenFone Max Pro 在台正式上市，華碩內部給出年底前 20 萬支的積極銷售目標之下，今年華碩台灣智慧機銷量將突破 50 萬支，年增至少兩位數。



目前華碩手機在台線上銷售占比約近 20%，高於市場平均的 15% 左右，線下銷售占比則約 80%。黃立中表示，雖不能完全肯定 5 月起銷售爆量完全是 499 之亂的因素，但至少從 4 月至今，門市與官網每天銷售都很熱，因此，連電信通路客戶最近空機銷售比例也增加。



而新上市的 ZenFone Max Pro 因為價位帶設定在 4990 到 1 萬元之間，性價比高，因此預期銷售將會非常驚人，預估將占今年台灣區手機銷售比重達四成，成為華碩手機銷售王。



至於稍早推出的 ZF5 與 ZF5z 等機種，前者上市以來在台銷售至今累計超過 7 萬支，後者則突破 3 萬支，還出現缺貨的現象。兩支機種加起來至今在台銷售超過 10 萬支，成績卓越。

