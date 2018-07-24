華碩智慧機Q3旺季第一鎗 ZenFone Max Pro在台上市 今年目標20萬支

PC 品牌大廠華碩 (2357) 週二 (24 日) 宣布全新性能電力怪獸 ASUS ZenFone Max Pro 智慧型手機在台上市。華碩聯合行動通訊副總黃立中看好此新機因極高性價比將熱銷，設定一個月在台銷售 4-5 萬支，今年銷售逾 20 萬支的積極目標。華碩去年 ZenFone 4 系列機種因延遲上市以及市場競爭白熱化等因素銷售不如預期，今年 ZenFone 5 系列新機提前到第二季開戰，要翻轉劣勢，本季即將力拼部門轉虧為盈。



而 7 月首發之 ASUS ZenFone Max Pro，即日起在全台華碩行動通訊專賣店、ASUS Store、momo 購物網、PChome 24h 購物、Yahoo 奇摩購物中心、蝦皮商城、神腦線上購物等各大電商平台同步開賣。在祭出週五 (27 日) 前註冊會員即可享 2 千元的購機折抵優惠的促銷活動之下，華碩預計 4 天將創造逾 3 千支銷量，同時更大手筆推出市價高達 186 萬元的 BMW 220i 的抽獎活動，整體促銷活動贈品金額超過 200 萬元，企圖心旺盛。



黃立中指出，看好 ZenFone Max Pro 在高性價比之下的銷售將創下佳績，因此內部設定目標相當積極，預計一個月之內，此款新機的銷售量要衝 4-5 萬支，至年底前要賣出 20 萬支，單一機種力拼蘋果 (Apple)、三星(Samsung) 等智慧型手機一線主流品牌大廠地位。

