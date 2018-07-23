華碩6月台灣手機市場排名一上一下 產品單價上揚拉升銷售額

根據市調機構統計，受電信業 499 方案影響，6 月台灣手機銷量僅 45 萬台，寫下 4G 上路 (2014 年) 以來單月新低，為 4 年多來新低，而華碩 (2357-TW) 排名也有明顯變化，出貨量受 OPPO 新機效應排擠，從 5 月第五名下滑到第四名，但銷售額卻往上提升，受惠高單價機種加持，擠掉 Sony，從 5 月的第五名前進到第四名。

為推升手機銷售，華碩今年除在 4 月就搶先推出手機之外，7 月初更與中華電合作，搶攻 3G 用戶升級商機，明 (24) 日將緊接著推出在印度市場大受歡迎的大電量手機 ZenFone Max Power，在 Computex 亮相的首款電競手機 ROG Phone 則有望在 8 月亮相，搶攻手機消費旺季商機。

受電信三雄推 499 吃到飽方案影響，市調機構統計，2018 年 6 月台灣手機市場銷售量僅有 45.1 萬台，月減 13%，年減 28%，台手機市場觀望氣氛也轉濃。

據統計，6 月手機銷售量及銷售金額排名，仍以蘋果高居第一，三星位居第二，OPPO 緊追在後，排名第三。而 OPPO 在銷售量表現受惠新機 R15 推出，擠下 5 月第 3 名華碩，市占率分別為 12.8% 及 11.9%；華碩則在銷售金額表現順利擠下 Sony，排名第 4 ，市占約為 7.1%。

華碩日前指出，根據內部手機開機數及銷售量統計，4、5 月單月手機市占約 18 至 19%，6 月 ZenFone 5 持續帶動銷量，有望連三月登上 Andorid 手機市占第一。不過，華碩至今為止尚未統計 6 月市占數字。