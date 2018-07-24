台虹上半年EPS 1.22元 5G用高頻高速材料量產就緒

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (24) 日公布第 2 季財報，稅後純益 1.58 億元，單季每股純益為 0.76 元，累計上半年稅後純益為 2.55 億元，年減 13.17%，每股稅後盈餘 1.22 元，同時，台虹表示，對於高頻高速傳輸需求輛板基材，該公司已完成量產準備。

台虹總經理顏志明在今天的最新財報公布後接受訪問時指出，台虹台虹科技在生產的塗布線增加 2 條、加上其他生產線的的效率化去瓶頸改善工作完成，今年的產能至少能增加 10% 以上。同時，台虹的 FCCL 也長期努力之下，也經認證打入日本的大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶的手機相機鏡頭模組應用上。

至於市場所關心的的即將進入 5G 時代的高頻、高速傳輸材料需求上，台虹表示關於高頻材料，台虹已經準備好了，包括 modified PI(異質 PI)，與 LCP(液晶材料) 都有涉獵，其中以 modified PI 進度較快，已完成量產前準備。其中美系手錶客戶已開始採用台虹產品，目前已開始交貨；手機產品則正與客戶積極送樣協商中，不排除下半年大陸手機品牌高階機種就有導入機會

同時，由於中國大陸的昆山廠太陽能背板生產遭到火警，損失 2 條的生產線，加上中國大陸對於太陽能補貼的縮減，造成市場需求急速萎縮，顏志明說，預計第 3 季對於太陽能材料的營收金額，每月都只能維持在 5000-6000 萬元的水準。

就台虹對於第 3 季軟板需求旺季的營運預估，主要在於太陽能材料出貨量大減，預估第 3 季營收 25-31 億元，以中位數計算，季增 17.7%，年減 12.9%，其中在電子材料預估營收 23-28 億元，以中位數計算，季增 27.1%，年增 8.4%，整體毛利率在 21-25%，季增 0.8 個百分點，年增 2.8 個百分點，營業利益率預估為為 10-14%，季增 1.8 個百分點年增 1.6 個百分點。

台虹今天公布的第 2 季營收為 23.86 億元，毛利率 22.22%，季增 2.51 個百分點，年增 4.93 個百分點，稅後純益 1.58 億元，季增 62.66%，年減 18.69%，每股純益 0.76 元。上半年營收 43.85 億元，毛利率 21.08%，年增 2.54 個百分點，稅後純益 2.55 億元，年減 13.7%，每股稅後盈餘 1.22 元。

台虹表示，今年上半年營收較去年營收減少 13.84%，其中，電子材料事業較去年成長 22.30%，太陽能事業營收較去年減少 63.25%。