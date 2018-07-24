碧桂園推銷理財品違規預售遭罰130萬元 股價仍漲3.344%

房地產龍頭碧桂園 (2007-HK) 湖南常德建案向客戶推銷理財產品涉嫌變相違規預售，日前遭常德市房管局沒收違法所得人民幣 130 萬元並處以罰款。湖南將展開 6 個月的房地產銷售整治工作。

碧桂園股價未受此負面消息影響，隨內房股集體大漲，報港幣 12.98 元，漲 3.344%。

碧桂園今股價漲 3.34%。 (圖：新浪財經)

據《湖南日報》報導，湖南省常德市鼎輝房地產開發有限公司在建專案美的碧桂園柳葉府專案一期，在未取得《商品房預售許可證》的情況下，指定購房意向客戶購買理財產品，作為簽訂購房認購書的前置條件，涉嫌變相違規預售。

常德市房管局依法沒收該公司違法所得人民幣 130 萬元並處以罰款。7 月 20 日，常德市召開城區房地產市場整治工作調度會，就這類房地產行業亂象開展重點整治。

報導指出，近年來，常德市房地產市場發展迅速，房價水準和漲幅位居全省前列，除了自住買家外，不乏投機分子炒房推波助瀾。為堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，針對常德房地產市場中突出存在的炒賣房號、開發企業聯合仲介代理公司掌控房源、捂盤惜售、捆綁銷售等行為，常德展開為期 6 個月的重點整治，一旦發現房地產企業和仲介機構存在違規行為，將依法依規，從快從嚴查處。

碧桂園今年負面消息不斷，6 月 24 日，上海奉賢區海灣鎮碧桂園在建社區工地發生模架坍塌事故，致 1 人死亡 9 人受傷，一位 51 歲的工人被混凝土壓死。

2 週之後的 7 月 12 日，在 192 公里外的杭州蕭山，碧桂園項目又發生坑基直接坍塌事件。所幸這次事故發在早上，沒有工人在下面，無人受傷。

前幾天，網上有微博博主爆料，碧桂園名為禦江府的樓盤召開誓師大會，員工集體喝雞血打氣，讓網友直呼殘忍。不過，在喝雞血打氣的背後，可能隱藏了碧桂園加快週轉的使命。

碧桂園號稱從拿地至開盤只需要 3 個月，項目拿地的同時，設計基本完成，3 個月內必須開工，第四、第五個月可回收資金。但 2011 年，碧桂園開盤周期為 11 個月，到 2016 年，項目從拿地到開盤的平均周期已經提升到 6 個月。

不過，碧桂園仍嫌慢，今年 4 月，碧桂園連續發文要求提高專案周轉速度、報建速度、供貨速度，甚至出台各種激勵和處罰措施，樓盤誓師大會上喝雞血打氣，就不足為奇了。

值得注意的是，地產要求高週轉可能跟高負債率有關。數據顯示，截至 2017 年底，碧桂園總資產為人民幣 1.05 兆元，總負債為人民幣 9330.57 億元，資產負債率高達 89%。

最近地產股大跌，今年 1 月至今，房地產指數已跌超 20%，市值蒸發逾兆元；碧桂園年初高點跌幅也超過 30%。

今 (30) 日內房股則集體大漲，合景泰富 (1813-HK) 漲 7.1%；融創中國 (1918-HK) 漲 5.98%；正榮地產 (6185-HK) 漲 5.24%；富力地產 (2777-HK) 漲 5.05%；碧桂園漲 3.444%，報港幣 12.98 元。