世界500強 碧桂園、恒大排名大躍進 分析：還會再升

《財富》雜誌發布 2018 年世界 500 強企業名單，其中內房企業龍頭碧桂園 (2007-HK) 和恒大 (3333-HK) 均榜上有名，且排名急升，分別位列第 353 位及 230 位。市場分析認為，2 家房企未來在世界 500 強中的座次還會繼續提升。

碧桂園以 335.7 億美元的營收排名第 353 位，較去年上升 114 位。去年，碧桂園以人民幣 5508 億元的合同銷售額，問鼎內房企業年度銷售冠軍；今年上半年，該公司實現合同銷售額人民幣 4124.9 億元，按年勁增 42.8%。

盡管近年來大陸樓市調控政策頻頻收緊，但碧桂園上一財年的純利及核心淨利潤仍實現翻番，淨經營性現金流亦連續 2 年為正。市場分析認為，隨着行業領先的合同銷售額逐步確認為收入，碧桂園未來在《財富》世界 500 強中的座次還將提升。

恒大則以 460.19 億美元的營收位列 230 名，較去年上升 108 位。恒大去年的銷售額亦攀上人民幣 5000 億元「高峰」，達人民幣 5010 億元。業內人士表示，由於房地產行業特有的預售制，當年大部分的銷售業績要到次年才會結算為營業收入。因此，若以今年榜單數據預估，2019 年恒大在世界 500 強排名將進入 100 位左右。

同時，恒大自去年起啟動戰略轉型，向「規模 + 效益型」發展模式等經營模式轉變，還涉足文化旅遊、健康養生產業及高科技產業，料恒大的排名或在未來 2 年仍會提升。

碧桂園昨 (19) 日收報港幣 12.32 元，跌 1.6%；恒大收報港幣 19.96 元，跌 2.16%。

碧桂園股價