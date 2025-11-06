碧桂園境外債重整闖關成功 削減840億有息債務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 11:23

中國指標性建商碧桂園 (02007-HK) 自今年 1 月 9 日揭露重整方案關鍵條款，至 4 月 11 日正式公布重整支持協議，再到 11 月 5 日債權人會議投票通過，全程歷時 300 天，碧桂園境外債重整闖關成功。

碧桂園境外債重整闖關成功，削減840億元有息債務。（圖：澎湃新聞）

據《財聯社》報導，碧桂園周四（6 日）發布公告，宣布公司境外債務重整方案在 11 月 5 日債權人會議上獲得通過。

在兩個債務組別的投票中，重整方案均獲得出席並投票的債權人中超過 75% 債權金額的贊成票。其中，組別一（銀團貸款組別）贊成票對應債權金額佔組別一出席並投票債權金額的 83.71%，組別二（美元債及其他債權）贊成票對應債權金額佔組別二出席並投票債權金額的 96.03%，達成裁定通過的必要條件。

這意味著這家重量級民營房企的境外債務重整，跨過最為關鍵的一道關口。此次納入境外重整範圍的債務規模合計約 177 億美元，折合人民幣 1,270 億元。

碧桂園此次境外債重整，採取「現金回購 + 股權工具 + 新債置換 + 實物付息」等多元組合工具，旨在從債務規模、期限、成本三個維度系統性重塑債務結構，建立更具持續性的財務基礎。

按照該公司公布的數據，在境外重整方案所有選項足額認購情況下，重整完成後，碧桂園預計降低債務規模約 117 億美元，對應人民幣約 840 億元有息債務。

此外，重整完成後，碧桂園預計確認最高約 700 億元人民幣重整收益，有助於增厚淨資產，夯實財務安全墊。

除了減少債務規模，碧桂園的融資成本也將大幅下降。新債務工具的融資成本大部分大幅降至 1.0%-2.5% 的低點區間，且具備實物付息選項，每年可為其節省巨額利息支出，大幅緩釋對現金流的擠壓。

債務期限結構方面，重整完成後，碧桂園可選方案中的最長債務期限達 11.5 年。分析師認為，更長的償債周期安排，將為該公司穿越行業周期提供較為充足的財務緩衝空間，有助於將更多資源聚焦在業務經營上。