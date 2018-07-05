碧桂園否認「全覆蓋戰略」喊卡 首6月合約銷售額4125億

大陸《澎湃新聞》引述碧桂園 (2007-HK) 內部知情人士透露，碧桂園已經叫停三至五線城市的「全覆蓋戰略」轉為保證現金流為主。雖然碧桂園昨 (4) 日隨即否認，並指有關報導不實，但有知情人士側面證實公司退出部分非操盤項目。

據《澎湃新聞》引述碧桂園內部知情人士指，涵蓋三至五線城市所有縣城的全覆蓋戰略在內部已經明確叫停。消息一出，觸發碧桂園股價最多跌 7.86%，收盤時跌幅收窄至 5.78%。同系碧桂園服務收市跌幅更達 6.3%。

碧桂園透過公關反駁該報導，指傳言碧桂園全面叫停三四五線城市全覆蓋戰略的消息是不屬實，三四五線是公司的重要市場，公司一直以來都按照對市場的研究，選擇有潛力的市場進入。同時強調一向重視現金流。

接近碧桂園內部人士對香港《明報》表示，集團「沒有也不可能」撤出三至五線城市，但側面證實退出部分合作非操盤項目，一是考慮碧桂園希望提高良性權益佔比，二是不操盤項目無法全面保證運營、質量等關鍵環節，提高良性權益是其對品牌、投資者、客戶負責任。

碧桂園在回覆《東方日報》查詢時也說，公司一直按市場研究選擇進入有潛力市場以確保項目「做一成一」(做一項，成一項)，並指公司重視現金流情況，認為市場大環境存在不確定因素，流動性對任何一家企業都至關重要。

此外，碧桂園昨天公布今年上半年銷售數據。截至 6 月 30 日止 6 個月，集團連同合營公司和聯營公司，共實現合同銷售金額約人民幣 4124.9 億元，合約銷售建築面積約 4389 萬平方公尺。其中，歸屬該公司股東權益的合約銷售金額約人民幣 3108.2 億元，合約銷售建築面積約 3389 萬平方公尺公尺。

碧桂園昨收報港幣 12.72 元，跌 5.77%，為全日第二大跌幅藍籌股，全日成交額約港幣 12 億元；同系碧桂園服務 (6098-HK) 亦跌 6.33%，收報港幣 10.06 元。

碧桂園股價

其他內房股普遍亦偏軟，世茂房地產 (0813-HK) 及佳兆業集團 (1638-HK) 均跌逾 7%，新城發展 (1030-HK) 及時代中國控股 (1233-HK) 同跌逾 6%。

自去年下半年起，頻傳出內房面對融資困難的負面消息，此前綠城中國 (3900-HK) 亦被爆出要求員工遵守 6 大政策，以加速資金回籠。據外媒調查數據顯示，不少貸款方預期，在「去槓桿」的環境下，今年內房壞帳或按年飆升 2 成。