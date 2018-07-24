工信部：中美貿易沖突對部分企業沖擊較大 但不影響工業發展基本面

中國工業和信息化部運行監測協調局副局長黃利斌周二稱，由美國單方面挑起的這場貿易摩擦沖突，可能對中國出口占比比較大的沿海省份和機械、電子行業以及對美出口比重大的企業影響沖擊會大一些，但不會影響到工業發展的基本面。

黃利斌在國新辦新聞發布會上稱，從去年的數據來看，中國工業出口交貨值占工業總產值的一成左右，外貿依存度在不斷地降低。而且中國制造業比較優勢依然突出，已經形成的全球產業分工格局和競爭優勢短期內難以出現顛覆性的變化，有足夠的市場空間和政策空間以及制度優勢來應對世界經濟不確定性的沖擊。

「中國不願意打貿易戰，貿易戰損人害己，還將破壞全球產業鏈和價值鏈，這不僅僅是兩國間的問題，」黃利斌稱，將堅決扞衛本國產業的核心利益，加強調研和跟蹤監測，多聽取行業和企業的意見，切實采取有效措施積極應對。

他並稱，集成電路產業是國民經濟和社會發展的先導性、支柱性行業，近三年來全行業的年投資額均超過了1,000億元人民幣，是2012年的2倍多，存儲器實現了戰略布局，制造業的布局初見成效。今年上半年中國的集成電路產量達到850億塊，同比增長15%。

關於《中國制造2025》的執行情況，黃利斌表示，制定和實施類似的戰略規劃，也是包括美國在內的世界各國的通行做法。「我們真誠歡迎和期待廣大外資企業積極參與《中國制造2025》，希望有關方面公正、客觀、理性看待《中國制造2025》實施。」

他並介紹，將完善有關政策，保護知識產權，鼓勵企業家精神，維護公平競爭的市場環境，加快落實好汽車、船舶、飛機等行業的對外開放政策，堅持內外資企業一視同仁，創造更有吸引力的投資環境，深化與各國對話交流合作，推動制造業在開放條件下實現高質量發展。

路透北京7月24日

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