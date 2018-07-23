〈財報搶先看〉3M表現委靡元凶：貿易戰升溫、銷售成本攀升

美國經濟增長強勁，製造業獲得更多訂單與獲利提升，但同一時間，由於貿易戰持續升溫，且失業率降低導致就業市場緊繃，工資水平提升，使得製造業的銷售成本大幅攀升，標普 500 工業股今年的表現劣於大盤。

本週 3M、哈雷機車 (Harley-Davidson) 與惠而浦 (Whirlpool) 將公布財報，觀察重點將為貿易戰與成本提升如何損害公司的利潤。

3M 將於 24 日開盤前公布 2018 年第 2 季財報，分析師預測每股純益為 2.59 美元，營收則預計為 83.7 億美元，年增長 7.2%。該公司攀升的銷售成本將為隱憂之一，在 2017 年，3M 的銷售成本率為 6.4%，在 2018 年第 1 季，該數字攀升至 9.1%。

3M 擁有多元化的產品組合，然而，該公司的增長計劃主要取決於新產品推出時間和市場接受度。此外，避免收到原物料大宗商品價格波動影響，對 3M 來說很重要。



3M 為跨國企業，在國外設廠時，亦面臨許多來自本土市場的挑戰，如巴西、中國、印度和印尼。3M 必須在當地開發、製造、聘請員工和採購，以便在競爭激烈的環境中生存，因需持續投資，可能會在一定程度上削減盈利能力。

另一方面，工業股今年以來下跌約 2%，同一時間，大盤標普 500 指數則是上揚 4.8%，許多大型製造業為領跌元凶，開拓重工 (CAT-US) 今年跌幅達 13%，3M(MMM-US) 則是一度從 1 月 26 日高點跌入熊市，今年迄今，下跌 14.2%，20 日收於每股 201.95 美元。

3M 股價日線走勢圖

中小型的製造業表現較大型製造業好，但追蹤工業股的 ETF 仍出現資金外逃情況，投資者選擇將資金轉移至必須消費品產業與公用事業。iShares 美國工業 ETF 在 20 日收於 148.83 點，2 月和 5 月的兩波拋售抵銷了今年以來的漲勢。