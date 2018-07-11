美股財報季來襲：有望獲得八年最強第二季 最風光的或不是科技和金融股

美股財報季於本周拉開大幕，有望為在貿易保護主義緊張氣氛中徘徊的市場注入一股新鮮的動力。

據金融研究公司 FactSet 預計，受經濟穩健，油價上漲以及稅改利多推動，標普 500 指數第二季盈利有望年增率增長 20%，雖然較第一季的 24.8% 增速有所放緩，但依然是 2010 年以來表現最好的第二季。

FactSet 預計美股第二季盈利環比增長 0.8%，所有 11 個行業板塊盈利預計都將獲得年增率增長，其中能源、材料、電信服務和資訊技術等行業盈利增速有望獲得兩位數盈利增長。

瑞信首席美股策略師 Jonathan Golub 也看好第二季盈利。Golub 在一份報告中表示，雖然從過去經驗來看，美股第二季通常會環比下跌約 2%，但今年盈利有望獲得「小幅上漲」。

能源、材料行業有望獲得最大盈利增幅

據瑞信，如果不計稅收優惠，標普 500 科技公司第二季盈利預計增長 19.9%，同期金融公司盈利預計增長 10.8%。

如果計入稅收優惠，科技和金融行業盈利預計年增率增長 23.2% 和 22.5%，較第一季 33.97% 和 26.89% 的增幅有所放緩。

然而，科技和金融還不是最風光的，瑞信預計，第二季最大盈利增長來着能源和材料行業。不計稅收優惠，瑞信預計能源板塊第二季盈利年增率增長 128.3%，而材料行業同期盈利預計增長 30.5%。

除了受益於較低的基數，飆升的油價幫助提振了能源公司的利潤。受美國重啟對伊朗制裁以及利比亞和委內瑞拉供應中斷影響，WIT 原油在截至 6 月份的三個月中上漲超過 14%。

雖然財報季值得期待，但也有分析指出，市場對利多財報的反應可能有限，理由是由於美國與世界各大經濟體之間的貿易摩擦可能導致企業下調對下半年的盈利預期。

路透援引盛寶銀行股票策略主管 Peter Garnry 稱，我對財報季會將股市推向新高點的期待表示懷疑。財報可能非常強勁，然而股市是受前景影響的，而我們知道，前景因為貿易問題而蒙上了陰影。