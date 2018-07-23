〈財報搶先看〉AT&T三大看點：營收、債務、股利

美國電信巨頭 AT&T(T-US) 即將在週二 (24 日) 盤後宣布第二季財報，預料後付電話和電視訂戶營收，以及債務和股利支付將是關注焦點。華爾街預估第二季每股純益 (EPS) 也是 0.85 美元，營收將增為 393.4 億美元。

第一季每股純益 (EPS) 為 0.85 美元，營收為 380.4 億美元。華爾街預估第二季每股純益 (EPS) 也是 0.85 美元，營收將增為 393.4 億美元。

上週五 (20 日) 股價下跌 0.54%，以每股 31.17 美元作收，今年以來已下跌 18.44%。

AT&T 今年以來股價已下跌 18.44%。

AT&T 第二季財報關注要點：後付電話和電視訂戶營收，以及債務和股利支付。

後付 (postpaid) 電話訂戶方面，多年來 AT&T 營業淨損第二季都會有所改善，隨著 AT&T 在第一季財報中流失了 2.2 萬後付 (postpaid) 電話訂戶，投資者也許不該期望在第二季訂戶增幅。

目前該公司正著重吸引高價訂戶，期望透過提供多樣服務提高整體營收，進而不受低價客戶流失的影響。AT&T 財務長史蒂芬斯 John Stephens 在第一季財報發布中就向投資者保證，我們有信心今年營收將會有所改善！

Cowen 分析師預估，第二季會出現 4.8 萬個後付 (postpaid) 電話訂戶的營業淨損。

從電視用戶面向來看，近年收購 DirecTV 後，AT＆T 成為美國最大的付費電視提供商。上季 AT＆T 失去 18.7 萬衛星電視訂戶，但增加了 31.2 萬網路串流影音客戶。

儘管 DirecTV Now 串流媒體服務協助抵銷衛星電視和 U-verse 付費電視用戶的流失，但 AT＆T 目前折扣吸引網路串流影音客戶也為營收帶來隱憂，加上無線設備成本提高影響。

與 DirecTV Now 架設網路設備的成本相比，傳統衛星電視的成本較低，仍有盈利空間，也將是第二季關注的要點。

第一季 AT＆T 影視娛樂收入驟降至 84 億美元，低於去年同期的 90 億美元。

6 月 AT&T 中併購時代華納 (Time Warner) 成為全球超級媒體。(圖：AFP)

債務和股利支付方面來看，儘管第一季獲利低於華爾街預期，AT&T 力往狂瀾，6 月 14 日宣布以 850 億美元併購時代華納 (Time Warner) 成為全球超級媒體，但風光背後卻負債累累。

AT&T 表示，總計目前債務逾 1800 億美元。他們向華納股東發行 12 億美元的新股，每個月還需要支付每股利息 0.50 美元。

美股投資網站《The Motley Fool》分析師 Adam Levy 點出，儘管 AT&T 每季都有大量的現金流來償付債務，但實際上該檔股票的吸引力在於股息。

AT&T 已連續 34 年增加股息來穩定股東信心，但最近 1 年的季增股利卻僅有 0.01 美元。