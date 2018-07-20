金融市場波動 羅尤美：後續留意美中貿易進展、企業財報

美中貿易政策搏弈為擾動近月金融市場走勢主因，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，所幸在美國公佈新一波 2000 億美元加徵 10% 關稅的商品清單後，中國並未積極祭出報復政策，後續雙方的貿易政策進展仍將是金融市場馬首是瞻的觀察重點。

羅尤美表示，除了中國針對美方 2000 億美元商品課稅的回應之外，美國對 160 億與 2000 億美元中國進口商品課稅措施將進入公眾意見徵求期，才會發佈最終清單，生效時間最快將分別落在八月及九月份或者更晚，給予雙方進一步協商的時間，若雙方能及時重回談判桌，將有助淡化市場擔憂。雖然政策變化較難以預料，不過股市修正後投資價值逐漸浮現，搭配第二季企業財報若能繳出佳績可望穩定市場信心，為股市短線反彈增添動能。

美股企業財報旺季已揭開序幕，未來一週 7/23 至 7/27 約有 185 家 S&P 500 大企業將公佈財報、累計至七月底預計約有 300 家企業公佈財報，已公佈的摩根士丹利、摩根大通、嬌生等企業財報多有優於預期的表現。

根據 FactSet(2018/6/29) 統計，S&P 500 企業第二季獲利預估年增率達 20% 水準，自三月底預估的 18.9% 小幅上修，可望創下 2010 年第三季以來次高水準，且為連續四個季度呈現雙位數成長。十一大產業中有七大產業預估獲利年增率逾 10%，能源、原物料、科技與醫療類股獲利預估上調，可望擔綱引領股市多頭走勢的主流類股。

羅尤美表示，尤其科技產業部分，由於許多企業已意識到需要在技術改進方面進行投資才能在全球市場保持競爭力，軟體及數據分析能夠改善企業生產力並降低生產成本，讓企業維持競爭優勢，這個趨勢將持續推升科技產業支出。

羅尤美說，科技驅動的轉型正在發生，從零售、工業到醫療產業，技術的應用正在顛覆傳統產業，這其中也隱含著龐大投資商機，看好致力創新以及借助新科技來顛覆傳統經營模式的企業，包含雲端運算、電子商務 / 數位支付、醫療及工業 4.0 等等。