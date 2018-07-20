【IPO解碼】三隻松鼠新對手？ TS赴港上市欲提升中國市場銷售

7月19日，新加坡休閒食品公司TS Wonders Holding Limited（下文簡稱為TS）向港交所提交上市申請。相關資料顯示，TS已有逾50年經營歷史，長期專注於生產、包裝、銷售堅果及薯片，產品在包括新加坡、馬來西亞、中國、印度、英國及印尼在內的超10個國家均有銷售及分銷。

營收穩健，日常運營略有小瑕疵

TS於堅果類產品主推「TAI SUN」及「NATURE’S WONDERS」兩品牌，於薯片產品中主打「TREATZ」及「UCA」兩品牌。從財務狀況看，上述四品牌產品銷售良好，TS近3年業績分別達到5030.49萬元（下文未特別標識則均為新加坡元）、5732.70萬元及5551.20萬元，整體看業績增長穩健。

由於TS生產系統全過程已實現自動化，TS堅果、馬鈴薯片及木薯片的最高年產能分別約為4380噸、1350噸及324噸，保證日常銷售所需。然而在原材料採購渠道及產成品分銷渠道上，TS卻略有不足。

相關數據顯示，截至2017年底三個年度，TS向五大供應商的採購額分別佔總採購額的約58.4%、56.4%及59.5%；TS從五大客戶處取得收益分別約佔當年總收益的57.9 %、54.9%及56.9%。 TS的採購渠道及產銷結構均相對單一，在日常運營中必然面對更高的經營風險，業績也更容易發生波動。

除此點外，TS於財務上還有一點小瑕疵——貿易應收款和貿易應付款的周轉天數並不一致。 TS供應商授出的信貸期一般在7-30天，甚至要求TS下單即支付押金或預付款。然而截至2017年底三個年度，TS貿易應收款的周轉天數分別約為61天、60天和61天。應收款周轉天數明顯長於應付款，加重了TS的現金流壓力。不過從以往現金流情況看，此點對TS的日常運營影響並不大。

TS近3年現金流情況 圖源：港交所

休閒食品市場：高成長、強競爭

從市場環境來看，TS最主要的三個市場都前景十足。據市場研究公司Ipsos（益普索）統計，2011年至2016年間，新加坡休閒食品行業總市值或收入年復合增長率約為5.4%，預計未來還將保持約4.0%的年復合增長率。馬亞西亞和中國休閒食品市場規模往期年復合增長率分別為約13.4%和9.4%，未來預期還將分別保持約10.76%和11.3%的年復合增長率。

於新加坡和馬來西亞市場上，TS分別擁有排名第二和第八的市場份額。在高成長潛力的市場上，受馬太效應影響，TS較競爭者俱備更明顯的優勢。不過休閒食品市場向來競爭激烈，據Ipsos統計，於新加坡、馬來西亞和中國，TS分別要面對超350名、500名和4000名競爭對手！高度分散的市場結構下，休閒食品市場成為徹底的買方市場，而競爭者間的差距也並未大到不可能逆襲。

更為關鍵的一點是，電子商務的興起為後來競爭者提供了彎道超車的賽道。隨著社會數字化程度的提升，線上零售渠道方便快捷、靈活實惠的特質導致了電商業務的崛起並成為休閒食品行業新的增長點。

港股上市，欲擴張中國市場

申請資料中提到若成功上市，籌得資金將用於擴張計劃——於現有市場及新市場尤其是在中國實施業務戰略及擴張。

據Ipsos預測，中國鹹味休閒食品分部於2018年至2022年間將以約19.4%的複合年增長率高速增長，2017年時中國鹹味休閒食品價值就已經達到了人民幣999億元！但截至2017年底三個月，TS僅於中國市場取得450萬元、540萬元和460萬元，TS向中國市場的滲透仍有很大的上升空間。

基於向中國繼續擴張的業務規劃，TS赴港上市的緣由就很明顯了！香港作為連接中國和國際社會的重要通道，作為TS發力中國市場的跳板是最佳選擇。赴港上市既可為TS提供擴張所需資金，也能方便TS更好的了解到中國市場消費者的需求和偏好甚至進行一次良好的品牌宣傳，可謂一舉三得。

然而正如上文提及，中國市場競爭之激烈遠超新加坡和馬來西亞，國人對三隻松鼠等國產品牌具有很高的認可度，加上中國電商發展的超前領先：“外來者TS能成功在中國市場分得一杯羹嗎”，這仍是一個值得思考的問題。

作者：熊思怡

編輯：賀秋霞

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