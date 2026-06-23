台股市值躍全球第4助攻！吸引高資產落腳 證交所：建構台灣為「亞太資產管理平台」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 19:48

在全球供應鏈重組及地緣政治變局下，台灣憑藉 AI 與半導體產業優勢，台股總市值已挺進全球第四名。證交所企劃研究部經理張雅湄今 (23) 日於論壇中表示，台灣近年推動亞洲資產管理中心政策，已完成逾 50 項法規及行政措施調整，未來將持續建構具備成長性與韌性的資本市場生態系，吸引高資產族群將家族傳承與財富管理規劃落腳台灣，積極推動台灣轉型為亞太地區重要的資產管理平台。

KPMG 台灣所亞資創新服務主持人陳世雄。（鉅亨網記者張韶雯攝）

在全球供應鏈重組、地緣政治風險升溫及國際資金流向重塑的趨勢下，企業跨境布局已從生產據點規劃，進一步延伸至投資架構設計、資產管理及家族傳承等層面。KPMG 安侯建業於 23 日舉辦「亞太資產新局：重塑新馬台資產版圖」研討會，邀集來自台灣、新加坡及馬來西亞的專家，共同探討家族辦公室設立與營運、跨境稅務架構規劃、馬來西亞最新投資獎勵制度，以及亞太資產配置策略等四大主題，協助企業打造更具前瞻性的資產管理藍圖。

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張雅湄於致詞表示，台灣目前在資本市場與產業面皆占有極大優勢，台股目前的總市值已挺進全球第四名，展現出高度的流動性與活力。台灣在 AI、半導體及高科技產業擁有全球領先且完整的生態系，這不僅是科技實力的展現，更是資本市場的堅實後盾。證交所目前正致力於建構具備成長性與韌性的資本市場生態系，並持續提供多元化的金融商品，其核心目標在於利用台灣豐富的資金、創新動能與優異的科技產業背景，將台灣轉型為亞太地區重要的資產管理平台，進而吸引更多後續的財富管理與家族傳承規劃落腳台灣。

KPMG 台灣所專業策略長暨亞太業務發展中心主持會計師趙敏如則指出，當前經貿局勢、全球稅制及地緣政治的演變極其迅速，許多企業主與客戶對於跨國資產配置的規劃需求日益迫切。為了協助企業在變動中精準掌握財富版圖，本次研討會特別整合 KPMG 台灣、新加坡與馬來西亞三所的專業資源，協助高淨值客戶在變動時代中實現資產穩健增長與跨世代傳承。

在家族資產管理與傳承方面，KPMG 家族辦公室主持會計師洪銘鴻指出，隨著企業全球布局深化及高資產家族財富快速累積，跨境資產管理、稅務規劃與家族治理的重要性日益提升。企業主應及早盤點資產配置與接班安排，善用家族憲章、信託及多元傳承工具，建立完善治理架構與決策機制。

KPMG 新加坡所家族辦公室合夥人周美思分享，根據新加坡金融管理局官方數據，獲得稅務優惠核准的家族辦公室數量，已由 2020 年的約 400 間大幅成長至 2024 年的 2000 間以上，並預計於 2026 年突破 3000 間。她於會中詳細說明設立單一家族辦公室所適用的稅務優惠條款，以及可變資本公司架構的靈活運用。她亦提醒，台商除可善用台星租稅協定以降低跨國股利與營業利潤的重複課稅風險外，更應透過完善的家族辦公室架構，落實跨境資產配置與長期治理。

面對東南亞各國積極推出具競爭力的投資誘因，KPMG 馬來西亞所投資及稅務激勵部門高級總監馬振威表示，馬來西亞最新投資獎勵架構已由過往以資本支出為導向，轉向強調高品質就業、技術創新及永續發展等實質貢獻，並聚焦高附加價值製造、數位科技及綠色能源產業，包括具備積分卡評分機制的新型投資誘因。