一文讀懂：全球最大自貿區的誕生、博弈與野心

7 月 17 日周二，日本和歐盟在東京簽署經濟夥伴關係協定（EPA），計劃取消幾乎所有關稅，包括八年內取消針對日本汽車的 10% 的進口關稅。

這項協定覆蓋了全球超過 6 億人口，將打造出一個占全球國民生產總值 30%、貿易總額 40% 的全球最大自貿區。

協定寫明，歐盟取消了約 99% 的對日本商品的關稅，日本取消約 94% 的對歐盟商品關稅，對日出口的大米被排除在外。但最終，日本對歐盟的關稅比例未來數年內也將上升到 99%。

EPA 達成，為歐日雙方帶來了什麼好處？對於世界而言又意味著什麼？

見聞問答一文為您解讀。

緣起何處？

早在 2011 年，時任日本首相菅直人與當時的歐洲理事會常任主席范龍佩（Herman van Rompuy）就已經開始在 EPA 談判的邊緣試探。

正式談判隨後於 2013 年 4 月啟動，目標是在 2015 年底前達成協議。但由於歐洲堅持希望為乳製品出口達成更好的協議，談判隨之陷入僵局。

4 年後的 7 月，日本與歐盟達成原則性共識。12 月，雙方就自貿協議文本達成一致。

日歐本計劃於今年 7 月 11 日在布魯塞爾簽訂協定，但由於西日本陷入暴雨洪水大災，現日本首相安倍晉三取消了飛往歐洲的行程，雙方改為在東京簽署協定。

現已簽訂的協定將在獲得日本國會和歐盟各成員國政府及議會批准之後，將於 2019 年正式生效。雙方希望協定在英國正式退歐（明年 3 月）之前獲批。

談判為何突然順利？

此前，歐盟的注意力原本集中在歐美之間的跨大西洋貿易與投資夥伴協定（TTIP）談判，而日本則一心一意撲在推進跨太平洋夥伴關係協定（TPP）之上。

而歐日談判有所突破，正是在美國去年宣布退出 TPP 之後不久。

然而，隨著川普入主白宮，美國不斷推出貿易保護主義政策。原本的盟國均受到相應的貿易打擊，日歐不得不「抱團取暖」。

日本《每日經濟新聞》認為，川普的行為使歐盟漸漸與美國疏遠，有了與日本達成協議的額外動機。

此前，雙方談判的分歧主要集中在日本汽車和歐盟農產品進入對方市場的關稅減免等問題。

日本接受的一個條件是，歐盟對日本汽車徵收的關稅將在協議生效 7 年後才徹底取消。作為交換條件，日本為本國農民爭取到了有利的保護性條款。

對日本有何益處？

日本外務省預計，這項協定可促進 GDP 增長 1%，即 5 兆日元，並增加約 29 萬個就業機會。日本與歐盟達成貿易協議的主要目的是增加汽車出口。

根據該協議，歐盟將在八年內將目前 10% 的汽車關稅降至零。雖然汽車和汽車零部件約占日本對歐洲出口的五分之一，但日本汽車在歐洲市場的市佔率僅為 10% 左右，遠低於在美國或亞洲的市佔率。

英國《金融時報》稱，根據該協議，日本在數字經濟的關鍵領域——分享和保護數億歐洲人的個人資訊，也將享受和歐盟成員國一樣的待遇。

今年 5 月 25 日，被稱之為「史上最嚴個人資料保護法」的歐盟 GDPR 法案正式生效。在數據保護方面，該法案要求需要用戶「明確的選擇參加才能視為同意」，違反規定將罰款公司全球收入 4% 或 2000 萬歐元之間更高的數額。

消費方面，考慮到日本消費者歷來青睞歐洲商品，日本取消和降低關稅將導致包括奶酪、葡萄酒、豬肉、皮革製品等消費品價格下降，可能將刺激日本消費。

對歐洲又有何益處？

歐盟認為，這項協議將取消歐洲出口商每年支付的 10 億歐元關稅中的絕大部分，逐步使歐洲國家擴大對日本的商品和服務出口（去年分別達到了 580 億歐元和 280 億歐元）。

日本是僅次於歐盟、美國和中國的第四大經濟體，但它只是歐盟第七大出口市場。

歐洲貿易專員 Cecilia Malmstrom 表示，「根據我們的計算，歐盟對日本的整體出口可能增加三分之一」。

據歐盟數據，日歐經濟夥伴關係協定生效後，將推動歐盟對日出口增加 200 億歐元。

向世界傳遞了什麼資訊？

歐日簽署 EPA，正值全球貿易摩擦加劇、保護主義抬頭之際。這被普遍視為兩大重要經濟體重申以規則為基礎的國際貿易體系之舉。

雙方領導人在簽署協定前發表聯合聲明稱，此舉是歷史性的一步。日歐雙方將開展合作，共同努力維護以世界貿易組織為中心的多邊自由貿易體制。

日本外務省也表示，通過加強與歐盟的關係，日本希望激活相互直接投資，打擊全球保護主義趨勢。

日本《每日經濟新聞》分析認為，日本向歐盟開放農產品市場對美國農民來說是一個打擊，他們一直希望能夠撬開日本密封的市場。

《南華早報》則稱，歐盟和日本也希望建立統一戰線，反對美國鋼鋁關稅。

此外，EPA 的簽訂對於亞洲地區而言也具有象徵性意義。

這一協定將強調日本對自由貿易的承諾，並進一步推動前身為 TPP 的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）和區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

在美國去年退出 TPP 談判後，其他 11 個成員國（日本、加拿大、澳洲、智利、新西蘭、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯）對原協定作出修改，形成 CPTPP。

該協定覆蓋 4.98 億人口，國內生產總值之和占全球經濟總量的 13%，具體協定已於今年 3 月簽署。

包括中國在內的 RCEP 仍在談判之中，如果達成，將會形成一個人口約 30 億、GDP 總和約為 21 兆美元、占世界貿易總量約 30% 的貿易集團，成為通往實現更大範圍亞太自貿區的可能途徑。