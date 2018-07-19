批美讓貿易戰加劇 陸外交部：美方某些人別再做唐吉訶德

美中貿易談判停滯，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 稱，中國國家主席習近平是阻礙談判進度的主因；今 (19) 日中國外交部回應，美國蠻橫無理、言而無信，導致貿易戰升級，「美方某些人，不應再沉迷於做 17 世紀的堂吉訶德。」

庫德洛日前表示，美國總統川普對美中貿易談判「很不滿意」，將持續施壓；美國平均關稅稅率約 2.5%，中國約 14%，由此可見，中方應降低關稅壁壘，雖然雙方希望達成協議，但習近平正在拖延此事。

中國外交部發言人華春瑩今於例行記者會中指出，中國已盡了最大努力，避免貿易爭端加劇，「中方立場始終如一，態度堅定明確。」

華春瑩說，美方蠻橫無理、出爾反爾、言而無信，是導致貿易爭端升級的根本原因；美國應該了解，21 世紀經濟全球化深入發展，「美方某些人，不應再沉迷於做 17 世紀的堂吉訶德。」

華春瑩強調，美國出爾反爾、言而無信，已是「世界公認」，這類行徑只會損害自身信譽，無助於解決問題。

G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。

雖然美中雙方上週皆透露協商意願，但美國似乎在等待中方先表態。