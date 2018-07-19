川普又出問題 美國預算赤字一年即將突破1兆美元

根據 MarketWatch 分析報導，川普政府預期，未來三年，每年預算赤字將較原先預估增加近 1000 億美元，明年開始，每年預算赤字將突破 1 兆美元

白宮上週將最新年度預算報告，提交給了國會。增加的部份係反應今年初通過的提高聯邦支出及利息給付上升。

2 月公布的預算提案顯示，未來十年，預算赤字合計為 7.1 兆美元。但最新的修正數據，却大幅增加了 9260 億美元，至 8 兆美元。

責任聯邦預算委員會主席 Maya MacGuineas 說：「川普總統曾說，要讓經濟大幅成長，以削減赤字。但是他的政策却讓赤字大幅增加。」

這份報告突顯出，川普政府在削減赤字上，所面臨的挑戰。政府官員曾說，長期而言，近來的減稅能讓經濟成長轉強，增加政府稅收，抵銷因減稅而減少的稅收。但是這份最新的預估却顯示，儘管政府預期稅收將大幅增加，但赤字却依舊大幅上升。

白宮預算局現在預估，今年 10 月開始的會計年度，預算赤字將上升至近 1.1 兆美元，相當於 GDP 的 5.1%，2 月預估僅為 9840 億美元。

在 2017 年 9 月 30 日結束的會計年度，美國預算赤字為 6660 億美元，佔 GDP 的 3.4%。