必然會反制美國 陸商務部：貿易霸淩主義是不可接受的

美中貿易戰持續延燒，中國商務部發言人高峰今 (19) 日表示，中方不得不，也必然會祭出反制，「美方單邊主義、貿易霸淩主義是不可接受的。」

美中貿易談判停滯，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前稱，美國總統川普對美中貿易談判「很不滿意」，將持續施壓。

庫德洛說，美國平均關稅稅率約 2.5%，中國約 14%，由此可見，中方應降低關稅壁壘，雖然雙方希望達成協議，但中國國家主席習近平，正在拖延此事。

對此，高峰回應，把中美談判破裂的責任推給中國，「這不符合事實」；自 2 月以來，雙方已先後進行 4 輪磋商，中方始終抱持最大誠意、合作雙贏的態度，盼能解決問題。

高峰強調，美國一方面高舉關稅大棒，在全世界實行貿易霸淩主義，一方面又標榜自己委屈、無辜，把所有責任扣到中國頭上。

高峰稱，美方數度背棄共識，公然挑起貿易戰，甚至讓戰火升溫，「我們對此深表遺憾，認為這種單邊主義和貿易霸淩主義是不可接受的。」

另一方面，G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。

雖然美中雙方上週皆透露協商意願，但美國似乎在等待中方先表態。