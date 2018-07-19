一張圖凸顯科技股巨頭地位 專家：今非昔比 不用擔心科技股泡沫

Ritholtz 財富管理公司研究主管 Michael Batnick 週三 (18 日) 在推特上發表了一張圖表，凸顯出企業規模日益重要，占絕對主導地位的科技公司規模如何演進。

Batnick 在推特中指出，S&P 500 企業的前 5 大：蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB-US)，這 5 家企業合併市值 4.095 兆美元，而最底層數來 282 家企業合併市值 4.092 兆美元。

可能難以置信，但 Batnick 指出，這樣集中化的現象很正常，例如 1965 年時，AT&T (T-US)、通用汽車 (GM-US) 在其鼎盛時期代表了 S&P 500 的 14.5%。



然而，今時今日不同的是，這 5 大企業全部都是科技公司。

Batnick 近日發文指出，「過去 5 年，這個成長極度令人驚奇，臉書、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌從 1.2 兆美元增長到近 4 兆美元。」而他這篇文章發出也不過 2 週的時間，這驚奇 5 企業合併市值已經跨過了 4 兆美元里程碑。

然而，過去幾年科技大廠驚人的成長已經引起擔憂，市場憂心股市是否會重現 1990 年代晚期的網路泡沫破滅。

但 Batnick 駁斥這樣的擔憂，他主張今昔最大差別在於，現在的科技股漲勢可透過估值來合理化。

「這 5 家公司在過去 5 年賺了將近 0.5 兆美元，目前本益比大概 37 倍、營收比 5.5 倍。」

這些數據在 20 年前鐵定更膨脹。

當時的 4 巨頭是英特爾 (INTC-US)、思科 (CSCO-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US)，其交易價格是本益比 100 倍、營收比 26 倍。

Batnick 表示，「所以我一點也不擔心 1999 年的事件重演。」

今年迄今，蘋果股價漲幅 13%、亞馬遜漲幅 58%、臉書上漲 19%、微軟上漲 23%，以及谷歌母公司 Alphabet 上漲 15%，全數超越 S&P 500 同期的 5.3% 漲幅，也助 Nasdaq 指數上升 14%。