分析師：毋須追高科技股大盤 可聚焦優質股思科、高通

以科技股為主的那斯達克綜合指數週二 (17 日) 收盤創下歷史新高，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 是指數的主要領頭羊。但分析師認為，這些「高價強漲的股票走勢，可能會很快就會放緩」。

Matrix Advisors 總裁兼首席投資官 David Katz 表示，「反而像是思科 (CSCO-US) 這種低調的科技股表現會越來越好。」

他說，「如果你能用 14 倍的本益比買進一支優秀的科技股，像是思科，那麼你的回報將會很可觀。」

週二 (17 日) 科技股的復甦推動那斯達克指數收漲 0.6%。亞馬遜創下歷史新高，上漲 1.5%。與此同時，Netflix 也出現反彈，由盤中最深下跌 14.1% 拉回至收盤時的下跌 4.3%。這家串流媒體企業財報不如預期，主要是用戶成長數低於預估值。

今年美股一直由科技產業主導，FAANG 族群：臉書 (Facebook) (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜、Netflix 和谷歌 (GOOG-US)，聯手就占了今年漲幅的 80% 以上。

許多投資人認為下跌就代表買入機會，但 Katz 表示他「不想再以 80 倍的本益比投資股票。因為一旦出現任何利空消息，這些股票就會大幅下跌，而且跌勢不僅是一天兩天，實際上可能會是好幾個月。」

他也推薦另一支可以考慮的股票：高通 (QCOM-US)。Katz 表示，雖然這家電信設備公司「陷入美中關稅貿易戰，但一旦事情出現轉寰空間，得到充分解決，股價可望有 30％ 或 40% 的上升空間。」