全球最大反指標：一波誇張的驚人漲勢 即將來到

根據 MarketWatch 分析報導，Jones Trading 公司分析師盧茲 (Dave Lutz) 曾經嘲諷所謂的 "商品天王" 葛特曼 (Dennis Gartman) 根本就是全球最大的反指標，而且屢試不爽。

今年以來，黃金下跌了約 8%。葛特曼先前預期，2018 年，黃金將會上漲。

看看他最近的預測。如果盧茲有關葛特曼老是出錯的說法正確，此時可能得出脫所有投資合約。

葛特曼最新報告的摘要週三被傳上了 Zero Hedge 網站。這些摘要描繪的情景是，績優股將紛紛往上突破，並創新高點。

「如果過去的六個半月，證實是整理階段，」葛特曼在摘要中說道。「那麼大幅的漲勢，可能足以將道瓊拉抬至 30000 點大關... 這種說法聽起來誇張又驚人，但技術上確有可能。」

不只是美國股市，葛特曼說「全球都是如此。全球進行整理後，現在可能往上突破。這當然有可能。」

Zero Hedge 網站分析師指出，不久前，葛特曼看空的程度較現在多得多。

所謂不久前，其實指的就是本月初。當時，他建議讀者「現在是空頭市場，應以做空為主。」

看來在爾後發布的推文中，與葛特曼唱反調者，又將不乏其人。

最近交易中，道瓊指數期貨小幅下跌至 25072 點。