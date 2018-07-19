現金吸引力增加？3月期美債殖利率十年來首超S&P500股利殖利率

在美國聯準會 (Fed) 維持穩定升息步伐之下，3 個月期的美債殖利率在 17 日突破 2% 關卡，創下 2008 年金融海嘯以來首見，並在 18 日持續維持於此水平之上，高於 S&P 500 指數的股利殖利率，暗示現金吸引力增加。

3 個月期的美債被投資者視為「類現金」的投資工具，在市場動盪時期，該債券為流動性極高的避險選擇，而 3 個月期美債殖利率從去年 9 月以來，已上漲近 1 倍。Bleakley Advisory Group 的投資長 Peter Boockvar 指出，這代表著持有現金等價物的回報提升。

17 日，3 個月期的美債殖利率攀升至 2.0177%，為 2008 年 6 月 17 日以來首次超越 2% 關卡，3 個月期的美債殖利率在 18 日略為回拉，收於 2.0074%。

3 個月期美債殖利率走勢

不斷上揚的美債殖利率，反映出聯準會的緊縮政策，聯準會主席鮑爾重申看好美國經濟前景，目前將維持穩定升息步伐，預期今年將再度升息 2 碼，並在 2019 年升息 3 碼，短期利率上升，增加現金吸引力。目前的聯邦基金利率介於 1.75%-2%。

另一方面，美國財政部大幅提升短期美債的銷售額，以消彌預算赤字惡化的問題，供應的增加亦推使短期美債殖利率上揚。

根據 multpl.com 數據，標普 500 指數當前的股息殖利率為 1.81%。

標普 500 指數的股息殖利率走勢

更短期的 4 週美債殖利率則在 18 日來到 1.894%，6 個月期美債殖利率為 2.168%。