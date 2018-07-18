美銀調查：小心！做多「FAANG+BAT」 已成3年來最為擁擠的交易

做多中美科技巨頭的「FAANG+BAT" 已成市場上最為擁擠的交易，這一擁擠程度僅次於 2015 年做多美元的交易。

美銀美林發布了其 7 月的機構投者調查（231 名被調查者管理着總計 6630 億美元的資產），相關的投資者樂觀情緒依然在直線下降。

在市場風險問題上，機構投資者依然對貿易問題持非常警惕的態度。相關的調查數據顯示，近 6 成的被調查者認為，貿易問題將是市場最大的風險，這是自 2012 年 7 月圍繞着歐元區主權債務危機以來最高的調查比例。

（圖片來源：美銀美林研報）

在交易方面, 相關調查顯示，做多中美科技巨頭的「FAANG+BAT" 依然是市場上最為擁擠的交易，這一擁擠程度僅次於 2015 年做多美元的交易。

（圖片來源：美銀美林研報）

即便華爾街預測本季財報季公司將繼續維持強勁的財報表現，機構投資者對於公司的利潤未來預期則繼續下跌。相關調查顯示，大多數被調查投資者（認為企業盈利不會改善的人，比持相反觀點的多 9 個百分點）認為在未來的 12 個月裡，全球公司利潤將不會發生改善，這與 18 年第一季相比下跌 53 個基點，相關指數跌至 2016 年 2 月以來的最低點。

（圖片來源：美銀美林研報）

而考慮到相關投資者預期與公司股票走勢的一致性，美銀認為這可能暗示着市場可能將轉入防禦狀態（防禦性股票的相對表現將好於景氣股）。

同時與之前的巴克萊調查一致，在全球增速方面，多數的被調查投資者認為全球經濟增長在未來的 12 個月裡不會加速，相關樂觀情緒跌至 2016 年 2 月以來最低水平（當時標普跌至日間以來的最低點 1810）。

（圖片來源：美銀美林研報）

而在資產配置方面，股票配置水平已經跌至 2016 年 11 月以來的最低水平。

（圖片來源：美銀美林研報）

而對於利率曲線，幾乎所有被調查者都認為美國公債利率曲線將繼續趨平。

（圖片來源：美銀美林研報）

在交易策略方面，美銀建議投資者採取反向牛市策略壓押注市場對於貿易戰的過渡擔憂（在之前歐元區債務危機頂峰過後的 3 個月裡，歐洲銀行股經歷了 45% 的反彈。

而對於擁擠的「FAANG+BAT" 交易，美銀建議採取反向熊市策略，做多黃金，做空美國科技股（15 年 12 月極端做多美元的交易到底頂峰之後，美元指數再 6 個月裡下跌了 8%）。