洩密照又流出！新款iPhone LCD前蓋面板邊框更厚

週二 (17 日) 知名蘋果洩密達人 Benjamin Geskin 在推特上曝光了 iPhone 前蓋面板的碟照，透露新款機型將全面取消實體 Home 鍵、保留瀏海造型，以及 6.1 吋的 LCD 前蓋面板邊框更厚。

6.1 吋的 LCD 前蓋面板邊框更厚。(翻攝自：Twitter/Geskin)

蘋果 (AAPL-US) 將於 9 月發表三款不同尺寸的新 iPhone 型號，週二 (17 日) 知名蘋果洩密達人 Benjamin Geskin 在推特上曝光了 iPhone 前蓋面板的碟照，三款新 iPhone 將會使用 3 個不同尺寸前蓋面板，大小分別是 5.8 吋 6.1 吋和 6.5 吋，僅 6.1 吋採用 LCD，其他兩款皆採用成本較高的 OLED。

從曝光的圖片看來，6.1 吋的 LCD 邊框較其他採用 OLED 的玻璃面板還厚，但不仔細看其實並無太大的差別，推測薄纖機身將是今年主打特色。

三款前蓋面板也證實將沿用了 iPhoneX 的設計，全面取消實體 Home 鍵，並保留瀏海設計，採用 TrueDepth 相機，用於臉部辨識 (Face ID)，故推測未來可能不會再使用指紋辨識。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在上個月蘋果全球開發者大會 (WWDC) 發布 iOS 12 測試版，預料也新款型號也採用這個新系統。

資深自由作家 Gordon Kelly 亦在《富比士》發文提到，OLED 面板能在底部向後彎曲，形成細小的邊框，但 LCD 面板無法彎曲，所以邊框較厚。

今年市場普遍預測，準備於今秋推出的 iPhone 價格將落在 600 美元到 800 美元不等，而由於 6.1 吋的 LCD 面板成本相對較低，屆時可望成為「平價 iPhone X」。