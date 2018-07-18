港股午盤漲0.31% 小米再接再厲 平安好醫生納港股通漲逾8%

港股今 (18) 日早盤高開，圍繞 28200 點到 28400 點震盪，截至午盤，恒指漲 0.31%，報 28268.79 點。國企指數漲 0.54%，報 10649.32 點；紅籌指數漲 0.1%，報 4258.45 點。大市成交港幣 392.78 億元。

石藥集團 (1093-HK)) 漲 3.67%，領漲藍籌；華潤電力 (0836-HK) 漲 3.34%，碧桂園 (2007-HK) 漲 1.46%，吉利汽車 (0175-HK) 漲 1.49%。

平安好醫生 (1833-HK) 一度漲近 11%，午盤漲 8.29%，碧桂園服務 (6098-HK) 漲超 5%。華泰金融控股此前發佈報告稱，恒生綜指的檢視結果將於 8 月 10 日公佈，預計平安好醫生、碧桂園服務等股份會被納入港股通名單。

小米集團 (1810-HK) 上市首日開盤破發，但此後股價走出暴力上漲行情，今日股價再漲 5.02%，報港幣 21.95 元，根據港交所最新資料，小米最新市值為港幣 4900 億元，折合 624 億美元。小米股價上市以來累漲 29.41%。

小米集團公告，公司招股章程所述的超額配股權已由聯席代表 (代表國際包銷商) 於 2018 年 7 月 17 日悉數行使，涉及合共 326937000 股購股權股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%。悉數行使超額配股權後的公司股權架構如圖。

此外，港交所與滬深交易所就不同權股份納入港股通達成 3 共識，將在滬深港通合資格證券現有納入制度基礎上加入一個「穩定交易期機制」，並儘快研究 WVR 公司納入「港股通」合資格證券的新補充機制具體方案和細則，顯示小米納港股通有譜。

比亞迪 (1211-HK) 最近深陷「廣告門」風波，今日漲 0.11%，報港幣 44.5 元。

分析指出，市場始終憂慮貿易戰問題、加上北水再現淨流出、成交薄弱等。短期大盤難有起色，宜觀望。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 4.19 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 3.74 億元。深股通淨流入人民幣 0.99 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.3 億元。

滬股通中資金流入最多的是恒瑞醫藥，淨流入人民幣 1.61 億元 ，其次為三安光電、工商銀行、國投電力、華能水電。資金流出最多的貴州茅臺，淨流出人民幣 8993 萬元。

深股通中資金流出最多的是莊園牧場，淨流入人民幣 1.06 億元，其次為木林森、中新賽克、石基資訊、超聲電子。資金流出最出的中興通訊，淨流出人民幣 2.4 億元。