加穩定交易期機制 港股通納不同權有譜 小米大漲近6%

港交所 (0388-HK) 總裁李小加昨 (17) 日赴京斡旋後，與滬深交易所在 3 方面達成了共識，兼具小米 (1810-HK) 行使超額配售股，股價大幅高開高走，大漲 5.74%，報港 22.1 億港元，現小米市值高達港幣 5526 億元。

小米股價江波圖 圖片來源：Sina

小米發佈公告，招股章程所述的超額配股權，已由聯席代表 (代表國際包銷商) 於 2018 年 7 月 17 日悉數行使，涉及合共 3.269 億股購股權股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%。

購股權股份中，1.07 億股購股權股份將由 Morningside China TMT Fund I， L.P．出售及轉讓，1803.8 萬股購股權股份將由 Morningside China TMT Fund II， L.P．出售及轉讓， 2.01 億股購股權股份將由公司發行及配發，價格為每股購股權股份 17.00 港元。

上週六 (14 日) 滬深交易所將「同股不同權」拒於「港股通」門外，甫上市不久的小米首當期衝，李小加昨親赴北京與中證監及滬深交易所斡旋，在 3 方面達成共識：

一、互聯互通的進一步優化和完善是雙方共同認可和努力的大方向，會繼續健康穩定地發展。

二、會議認為大陸投資者對不同投票權架構 (WVR) 公司還缺乏瞭解，WVR 公司納入「港股通」合資格證券需要充分考慮兩地市場的發展水準和監管實踐。因此，3 所將在滬深港通合資格證券現有納入制度基礎上加入一個「穩定交易期機制」。

三、3 交易所商定成立聯合工作組，將儘快研究 WVR 公司納入「港股通」合資格證券的新補充機制具體方案和細則。