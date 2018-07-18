高盛：長和估值金融海嘯來最低 確信買入 目標價降至123元

高盛發表報告，指長和 (0001-HK) 估值為金融海嘯以來最低，維持其「確信買入」評級，目標價由港幣 128 元降至港幣 123 元；長江基建 (1038-HK) 維持目標價港幣 70 元，評級「中性」。

截至今 (18) 日 14:02，長和跌 0.779%，報港幣 80.75 元；長江基建跌 0.082%，報港幣 60.65 元。

圖：新浪財經

報告指出，長和股價已跌至 2016 年英國公投脫歐及其收購 O2 建議遭歐盟委員會否決時的水準，而其每股盈利則由 2016 年時的每股港幣 7.6 元改善至每股港幣 8.8 元，預期今年每股盈利可續升至港幣 10.7 元，認為以本益比、市帳率及資產淨值折讓計算，當前水準是從金融海嘯以來最低。

該行認為，長和股價表現歸咎於其業務主要圍繞公用及舊經濟領域，市場認為股份並非增長或收息股，加上受油價及外匯因素拖累，過去 1-2 年盈利增長放慢，部分投資者認為之前公司股價主要受併購等的企業行動所帶動，而近期則缺乏催化劑。

高盛早前曾稱油價及匯市復甦將可帶動公司 2018 財年盈利增長 21%，該行預期長和 8 月 2 日公佈上半年業績時，其盈利可年增 14% 至港幣 180 億元。

高盛預期未來 6-12 個月潛在的重組或出售資產，以及其電訊及零售分部數碼化策略透明度增加，或可帶動股份重估。該行將長江基建 2018-2020 財年每股盈利預測下調 3%，維持目標價港幣 70 元，評級「中性」。

計及對赫斯基能源的估算，將長和 2018-2020 年預測每股盈利下調 4-7%，目標價由港幣 128 元降至港幣 123 元，認為較現價仍有 47% 潛在上行空間，維持「確信買入」評級。