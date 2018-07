Mastercard取得新專利 將加速加密貨幣付款流程

Mastercard(MA-US) 於週二 (17 日) 取得一項美國專利,將會加速虛擬貨幣的付款流程,有望使更多使用者接受該付款方式,該專利保護一種「部分區塊鏈貨幣存取」(fractional reserves of blockchain currency) 方式。

Mastercard 的資深副總裁 Seth Eisen 表示,目前,持卡人只能使用政府認同的法定貨幣支付信用卡款項。但該公司在與美國專利暨商標辦公室 (USPTO) 發表的文件中表示,越來越多重視匿名與交易安全的使用者,開始使用加密貨幣,而不是傳統的法定貨幣。

然而,該文件指出,使用加密貨幣仍存在許多不利因素,為了改善加密貨幣的交易效能,須提升該貨幣的儲存能力和處理速度。

該文件指出:

使用區塊鏈作為基礎的交易,通常需要花費大量時間完成,大約需 10 分鐘,相反地,透過支付網路系統處理的傳統法定貨幣付款方式,只需不到 1 秒即可完成,因此,許多商家、零售商與服務提供商可能不願接受或參與區塊鏈交易。

為了減少交易的時間,Mastercard 將提供一種新型的用戶帳戶,可以使用現有的法定貨幣系統進行加密貨幣交易。此帳戶將能夠顯示用戶的「法定貨幣金額、區塊鏈貨幣金額、用戶認證資訊和地址」。

該交易本身將使用法定貨幣的支付系統和安全功能,但每筆交易都代表加密貨幣。

Mastercard 積極參與區塊鏈技術,並致力與改善區塊鏈交易速度,以及使交易流程更透明化。該公司區年申請另外一項區塊鏈相關專利,名稱為「採用紀錄保證的即時支付方法與系統」(Method and System For Instantaneous Payment Using Recorded Guarantees)。

17 日 Mastercard 上漲 1.12%,收於每股 206.37 美元,今年以來股價已上揚逾 35%。

Mastercard 股價日線走勢圖

根據 Coinbase 數據,比特幣價格則比上個月高出達 1000 美元,18 日 1 比特幣為 7435 美元。