研究：加密貨幣在未來10年有望成為主流支付方式之一

英國交易平台 eToro 與倫敦帝國學院合作進行學術研究，9 日發布的報告顯示，加密貨幣漸漸滿足貨幣 3 大標準之一的「保值」(Store of value) 功能，在未來 10 年有望成為主流支付方式之一。

倫敦帝國學院的教授 William Knottenbelt 和商學院博士 Zeynep Gurguc 在報告《Cryptocurrencies: Overcoming Barriers to Trust and Adoption》中指出，加密貨幣已滿足法定貨幣 3 個基本原則其中一項「保值」的功能，另外兩項標準為交易媒介 (Medium of Exchange) 與記帳單位 (Unit of Account)。

研究指出，若比特幣和其他加密貨幣欲滿足另兩項標準，則須解決 5 項主要挑戰，分別為規模可擴展性、可用性、可被監管、降低波動度、和隱私。

規模可擴展性：需可支援規模龐大的單筆付款

可用性 / 實用性：跟任何發明一樣，在使用方面容易上手，將成為該技術是否可被大規模採用的核心

監管規範：目前各國家採取不同的監管措施，在全球規範標準化之前，加密貨幣很難變成主流的支付工具

減少波動度：儘管全球的法定貨幣價值都在波動，但當前加密貨幣的波動太巨大，使其保值的能力受質疑，須減少波動性

隱私性：區塊鏈提供透明的交易過程，但許多用戶尋求隱私性，若無法享有隱私，有些人會遠離加密貨幣

該報告強調，新的支付系統與資產類別不會在一夕之間誕生，需要時間發展，eToro 平台的董事總經理 Iqbal Gandham 亦指出，自第一筆比特幣交易完成以來，已經過了 8 年多了，而比特幣已開始逐步滿足日常支付功能的部份需求。

Gandham 表示，加密貨幣所擁有的跨境支付能力，為其成為主流支付方式之一的因素。Knottenbelt 則在報告中指出，加密貨幣的世界正在迅速發展，伴隨著大量令人困惑的術語，這些「分散性」的科技，有可能將顛覆我們所理解的金融系統和金融資產性質。

根據 Coindesk 的數據，比特幣價格已從近期低點 1 比特幣 5853 美元反彈近 13%，10 日價格為 6597.89 美元。

比特幣價格走勢

另一方面，圍繞著加密貨幣的相關科技，亦使許多公司獲利，例如法國公司 Ledger，靠著販售加密貨幣錢包，去年獲利達 2500 萬歐元。Ledger 在今年 1 月成功募資 7500 萬美元，今年將持續募資，消息人士透露，西門子、三星和谷歌都在研究該公司財務表現。