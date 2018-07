研究：加密貨幣在未來10年有望成為主流支付方式之一

英國交易平台 eToro 與倫敦帝國學院合作進行學術研究,9 日發布的報告顯示,加密貨幣漸漸滿足貨幣 3 大標準之一的「保值」(Store of value) 功能,在未來 10 年有望成為主流支付方式之一。

倫敦帝國學院的教授 William Knottenbelt 和商學院博士 Zeynep Gurguc 在報告《Cryptocurrencies: Overcoming Barriers to Trust and Adoption》中指出,加密貨幣已滿足法定貨幣 3 個基本原則其中一項「保值」的功能,另外兩項標準為交易媒介 (Medium of Exchange) 與記帳單位 (Unit of Account)。

研究指出,若比特幣和其他加密貨幣欲滿足另兩項標準,則須解決 5 項主要挑戰,分別為規模可擴展性、可用性、可被監管、降低波動度、和隱私。

規模可擴展性:需可支援規模龐大的單筆付款

可用性 / 實用性:跟任何發明一樣,在使用方面容易上手,將成為該技術是否可被大規模採用的核心

監管規範:目前各國家採取不同的監管措施,在全球規範標準化之前,加密貨幣很難變成主流的支付工具

減少波動度:儘管全球的法定貨幣價值都在波動,但當前加密貨幣的波動太巨大,使其保值的能力受質疑,須減少波動性

隱私性:區塊鏈提供透明的交易過程,但許多用戶尋求隱私性,若無法享有隱私,有些人會遠離加密貨幣

該報告強調,新的支付系統與資產類別不會在一夕之間誕生,需要時間發展,eToro 平台的董事總經理 Iqbal Gandham 亦指出,自第一筆比特幣交易完成以來,已經過了 8 年多了,而比特幣已開始逐步滿足日常支付功能的部份需求。

Gandham 表示,加密貨幣所擁有的跨境支付能力,為其成為主流支付方式之一的因素。Knottenbelt 則在報告中指出,加密貨幣的世界正在迅速發展,伴隨著大量令人困惑的術語,這些「分散性」的科技,有可能將顛覆我們所理解的金融系統和金融資產性質。

根據 Coindesk 的數據,比特幣價格已從近期低點 1 比特幣 5853 美元反彈近 13%,10 日價格為 6597.89 美元。

比特幣價格走勢

另一方面,圍繞著加密貨幣的相關科技,亦使許多公司獲利,例如法國公司 Ledger,靠著販售加密貨幣錢包,去年獲利達 2500 萬歐元。Ledger 在今年 1 月成功募資 7500 萬美元,今年將持續募資,消息人士透露,西門子、三星和谷歌都在研究該公司財務表現。