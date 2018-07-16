貝萊德開始認真看待加密貨幣 比特幣價格上漲逾4%

根據 CNBC 分析報導，由於貝萊德基金成立了一個工作小組，研究如何利用加密貨幣市場，比特幣價格週一因而上漲。

根據 CoinDesk 網站資訊顯示，比特幣 -- 全球市值最高的虛擬貨幣 -- 上漲逾 4% 至 6612 美元。

以太幣與瑞波幣 -- 市值分別居第二位與第三位 -- 價格亦上漲。以太幣上漲逾 5%，瑞波幣上漲 4%。

倫敦金融新聞日報報導，貝萊德基金公司成立了一個小組，專門研究加密貨幣與區塊鏈，以及支援它們的技術。

根據消息人士指出，該基金公司將研究是否應當投資比特幣期貨，研究小組亦將密切注意競爭對手針對加密貨幣與區塊鏈採取的行動。

該公司發言人在發布的聲明中說：「一如大多金融機構，貝萊德擁有一個工作小組，定期交換區塊鏈訊息，該小組包含來自各部門的員工，」

先前，財富雜誌報導，億萬財富避險基金經理人 Steve Cohen 的新創部門 Cohen Private Ventures 投資了 Autonomous Partners 合夥公司，該公司為專門投資加密貨幣的投資基金。

許多專家相信，投資機構增加涉入加密貨幣領域，將能增加投資人對此一市場的信心。

由於價格大幅震盪，過度的波動率讓投資人對虛擬貨幣充滿疑慮。去年底，比特幣上漲至接近 20000 美元，但隨後却大幅下挫，成交量亦大幅下降。