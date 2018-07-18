全方位挑戰亞馬遜！沃爾瑪考慮進軍影音領域

當下，流媒體影音業務如此火爆，以至於傳統零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）都按耐不住，想從中分一杯羹。

媒體 The Information 援引知情人士稱，沃爾瑪正考慮推出類似奈飛（Netflix）提供的流媒體影音服務，旨在與其最大對手亞馬遜（Amazon）的 Prime video 展開更多競爭。

這將是沃爾瑪與亞馬遜「火拚」的最新方式。

就在昨日，沃爾瑪宣布和微軟達成五年策略聯盟，開展「數字轉型」，結盟的目的是幫助沃爾瑪挑戰亞馬遜。因後者在美國及全球零售市場的占有率日益擴大，對沃爾瑪構成越來越多的商業威脅。

雙方的合作將聚焦在利用人工智慧和其他科技工具協助沃爾瑪管理成本、擴張業務版圖，並加速創新腳步。微軟雲端運算服務 Azure 將協助沃爾瑪管理冷凍、空調等作業，改善供應鏈和物流運輸，其中可能包括採購算法和與供應商共享銷售數據等。

微軟是全球僅次於亞馬遜的第二大雲解決方案提供商。

沃爾瑪正加倍投資於電子商務領域，意欲藉此強化競爭力。微軟則正在研發一種在商店購物不需要收銀員和排隊結帳的技術，旨在協助零售商能跟上亞馬遜無人便利店 Amazon Go 的腳步。

上個月，沃爾瑪還宣布推出一項新的個人購物服務，讓顧客通過短信訂購商品，且送貨迅速。它還推出了用於返校購物的新應用程序。