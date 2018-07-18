合肥長鑫DRAM正式投片 國產存儲跨出重要一步

據半導體行業觀察報道，國產存儲三大勢力之一的合肥長鑫正式投片，產品規格為8Gb LPDDR4，這是國產DRAM產業的一個里程碑，加上早前宣佈在3D NAND Flash取得進展的長江存儲，國内企業在國際主流存儲器上都取得了重大突破，為推動存儲國產化掀開了重要一頁。

動態隨機存取存儲器(DRAM)因為其應用的廣泛性和重要性，是電子產品必不可少的一種重要半導體元件。據IHS Markit數據，2017年全球DRAM市場規模為722億美元，較2016年增長74%。2020年全球存儲器市場規模將達1000億美元。目前全球存儲市場幾乎被三星、美光、海力士等五家廠商瓜分，但國内幾乎處於空白。

據騰訊科技16日報道，因為漲價的影響，包括DRAM和NAND Flash在内的存儲產品在2017年較之2016年的800億美元暴漲了65%。但進入今年NAND Flash開始走弱，但是DRAM還價格還在持續上揚，據透露，三星的蓄意減產是造成這個結局的一個重要原因。

業内認為，此次合肥長鑫DRAM正式投片，中國企業開始打破壟斷，打造自主可控存儲芯片，相關公司有望受益國產化進程。亞翔集成(603929-CN)、太極實業(600667-CN)控股子公司十一科技2016年中標合肥長鑫12吋存儲器晶圓製造基地項目;兆易創新(603986-CN)與合肥長鑫合作開展工藝製程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器(含DRAM等)研發項目。

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