【異動股】乳業板塊拉升走強 莊園牧場(002910-CN)漲停

臨近午盤，乳業板塊拉升走強。截至發稿，莊園牧場(002910-CN)漲停報23.29元，西部牧業(300106-CN)漲2.8%報5.51元，天潤乳業(600419-CN)漲2.51%報18.79元，光明乳業(600597-CN)、伊利股份(600887)、燕塘乳業(002732-CN)等個給均有拉升表現。

消息面上，由國務院食安辦指導、經濟日報主辦、中糧集團聯合主辦、中國經濟網承辦、中國乳製品工業協會協辦的第十屆中國食品安全論壇分論壇三“新時代中國乳業的全面振興”在北京舉行。“品質”、“創新”成為本次論壇的熱詞，與會嘉賓圍繞這些内容展開深入討論。

近年來，全乳製品行業大力推進供給側結構性改革，狠抓生產發展、質量監管和消費引導，綜合生產能力穩步提升，乳品質量安全水平大幅提高，乳品企業競爭力進一步增強，中國乳業發生了脫胎換骨、翻天覆地的變化。如今展現在世人面前的是一個具有世界先進水平的現代食品製造業，中國乳業全面振興邁出了新的步伐。

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