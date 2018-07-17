【港股解碼】難撇燒錢“人設”，港市“無收入生科第一股”歌禮何時能賺錢？

作為2018年港股上市新政落地後首吃螃蟹的無收入生物科技公司，自今年5月初正式向港交所遞交上市申請以來，一體化抗病毒平台歌禮（Ascletis）的IPO進程就收穫了來自市場及投資者的廣泛關注。近日，這只吸引了外界諸多熱切目光的港市“無收入生科第一股”再爆IPO新進展。

據媒體報導，今日開始路演的歌禮將自本週五起至下周三公開招股，並預計於8月1日上市。港交所相關披露系統資訊顯示，本月10日歌禮已將招股檔更新至聆訊後版本，如今公開招股在即，上市日程臨近，對於歌禮來說可算是終於有了要登錄香港資本市場的實感了！而混跡於2018年港股IPO狂潮大軍中的歌禮，這一程又將迎來怎樣的命運？

以港股IPO新制起航，港交所允許尚未盈利的生物科技公司來港上市為前提，歌禮帶著鮮明旗幟而來，就已經意味著市場默認並接受了這家公司的諸多“特殊性”，比如其在遞交上市申請的時候尚未商業化任何產品，也未及錄得任何銷售收入，還要連年燒錢為研發投入大額資金，以及業績仍在維持或將繼續錄得虧損，等等。

以成為一家世界級生物技術公司為使命，致力於解決抗病毒、癌症及脂肪肝疾病三大治療領域中尚未被滿足的醫療需求的歌禮，自2013年成立以來，發展至今已成長為一個一體化的抗病毒平台，並專注於抗HCV、HIV及HBV同類最佳新藥物的開發及商業化。綜合視角來看，歌禮的業務發展及經營範疇涵蓋了從新藥探索和開發直到生產和商業化的完整價值鏈。

上月開售核心產品戈諾衛，商業化進程啟動

招股書顯示，目前歌禮有五項抗病毒藥物發現和開發計劃，包括兩個處於或臨近商業化階段的丙肝在研藥物和一個已完成IIa期臨床試驗的HIV在研藥物，以及一個已完成I期及I期擴展臨床試驗的肝癌在研藥物。其核心產品包括戈諾衛、拉維達韋、ASC09及ASC06：

（歌禮產品管線 來源：港交所）

值得注意的是，過去的兩個月，歌禮在一向需要生物科技公司花費較大心力去推行的產品商業化方面，也取得了可喜的進展。今年5月，歌禮兩大核心產品戈諾衛及拉維達韋尚屬於臨近商業化的資產，當中戈諾衛（達諾瑞韋）是中國首類由國內公司開發的臨近商業化階段的HCV治療藥物，拉維達韋則是公司認為的一種同類最佳針對丙肝NS5A靶點的泛基因型DAA，戈諾衛及拉維達韋被國家食品藥品監管總局指定為第一類藥物（第一類藥物是指從未在任何國家上市的新藥，並有資格獲得國家食品藥品監管總局的優先審批或認可）。

今年6月8日，國家食品藥品監管總局授出有關達諾瑞韋的新藥申請批准，憑藉國家食品藥品監管總局有關優先審批的傘式IND批准及指定，達諾瑞韋自IND批准後僅33個月內獲新藥申請批准；6月14日，歌禮獲得生產達諾瑞韋片劑配方的GMP認證並很快開始生產。隨後歌禮在中國推出戈諾衛（達諾瑞韋）並於今年6月27日在國內首次銷售，自此其於中國華東、華南、東北、華北及華中逐漸開始全國範圍銷售戈諾衛，邁出了旗下藥品商業化頗具意義的堅實一步。

無收入？有進賬

回顧歌禮往期業績表現，雖然其於今年6月27日才正式開售戈諾衛，此前公司自然也就未有任何來自銷售產品所得的收益，但過去兩年歌禮也並非全無進賬，其來自對產品戈諾衛授出獨家許可所收取的預付款已陸續為公司帶來了一定的收益：

（歌禮往期業績表現 來源：港交所）

資料顯示，於2016及2017年，歌禮確認來自里程碑及羅氏就有關戈諾衛許可安排向其支付預付款收益分別約為3300萬元（人民幣，下同）及5320萬元；而截至今年3月30日止三個月歌禮的預付款收入達到約5100萬元，較2017年同期約1330萬元大增2.84倍。虧損方面，2016年及2017年，歌禮分別錄得年內虧損約3200萬元及約8700萬元，一年時間公司虧損擴大1.73倍；不過今年首三個月歌禮的虧損數額就大幅收窄，從去年同期約293.5萬元減少逾70%至85.8萬元。

燒錢是常態

雖然今年首季度歌禮為自身業績貼上了“收益增長，虧損改善”的標籤，但這並不能改變其現階段幾乎貫穿始終的燒錢屬性。

招股說明書可見，歌禮近年來在研發方面的投入一直居高不下，其2016年研發成本為約6270萬元，2017年則大增82.4%至1.14億元；2018年首三個月歌禮研發成本達到2281.5萬元，較上年同期的1057.2萬元大幅增加115.8%，而從歌禮目前的發展策略來看，其未來在藥品研發方面仍將繼續加碼。

不僅如此，隨著旗下藥品戈諾衛在國內開始商業化，以及目前臨近商業化的拉維達韋即將接力推進商業化日程（歌禮預計於今年第三季度提交拉維達韋的新藥申請），歌禮未來的銷售及行銷開支勢必同步增加，因此對於短期內的歌禮來說，燒錢仍將是一個常態。不過一向燒錢的歌禮分別在2015年11月及2017年2月完成了兩輪融資，其上市前股東包括康橋資本、高盛、天士力集團、前海股權投資基金等，也是被眾多海外資本所看好，倒是從側面展示了其極大的發展潛力。

前期投入巨大，歌禮何時能賺錢？

即便經過一系列的心理建設我們已經接受了歌禮這個慣常燒錢的“人設”，但總也忍不住要問上一句：前期投入如此巨大的歌禮，究竟何時能夠賺錢呢？然而這個被普遍關心的問題卻似乎一時之間也無人能夠作答，歌禮自身在招股檔中便直言，公司未來幾年的財務前景很大程度上取決於戈諾衛（達諾瑞韋）的成功銷售以及未來拉維達韋的成功申請及銷售，而兩大核心產品的商業化能否獲得公司期望中的成功還需要通過市場來驗證，現在判斷為時尚早。

所幸，在面臨行業中對抗病毒藥物激烈競爭的同時，歌禮面向的是一個同樣廣闊的市場。根據弗若斯特沙利文報告，2017年中國抗病毒藥物的市場收入為262億元，多年來國內抗病毒藥物整體市場保持穩步增長，2013-2017年的複合年增長率達到10.9%。弗若斯特沙利文的報告預計，未來十年創新丙型肝炎藥物將在中國日益普及，中國抗病毒藥物市場將穩步增長至2022年的562億元及2030年的1770億元。

總的來說，發展市場前景廣闊的歌禮，若能順利推進產品研發及商業化，未來還將擁有更多的可能性，期待來日進擊香港資本市場的歌禮，能闖出一片屬於其自身的新天地。

作者：彭小留

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